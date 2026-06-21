Prancūzijoje – netikėtas draudimas dėl alinančių karščių, palies daugelį

Šis draudimas, įvestas kasmetinio muzikos festivalio „Fête de la musique“ metu, taikomas 35 iš 101 Prancūzijos departamento, kuriuose meteorologijos tarnyba nuo vidurdienio paskelbė raudono lygio pavojų.
Šeštadienį vyriausybė paskelbė, kad šių regionų prefektai draudimą viešose vietose pilstyti alkoholį įves, siekdami palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą.
Kai kuriose vietose buvo atšaukti ir festivalio „Fête de la musique“ renginiai.
Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms, o oro temperatūra, kaip prognozuojama, sekmadienio popietę viršys 41 laipsnį Celsijaus.
Be to, įspėjama ir apie galimus miškų gaisrus.
Žiniasklaida praneša, kad švietimo ministras Édouardas Geffray nurodė, jog pirmadienį 845 pradinės ir vidurinės mokyklos turi likti uždarytos.
Dar 1,8 tūkst. švietimo įstaigų buvo nurodyta paleisti mokinius namo anksti popiet, kol temperatūra dar nepasiekė aukščiausio lygio.
Prezidentas Emmanuelis Makronas paragino žmones pasirūpinti savimi ir, jei reikia, padėti kitiems. „Atkreipkime dėmesį į mūsų pagyvenusius žmones, vaikus ir visus vienišus ar pažeidžiamus žmones“, – platformoje „X“ rašė jis.
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