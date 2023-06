Palmiros horoskopas antradieniui, birželio 6 d.

Nesusipratimai, nelaimingi atsitikimai labiau tikėtini minioje, spūstyje. Diena bus netinkama kreiptis į viršininkus, spręsti karjeros, taip pat dalykinės konkurencijos problemas. Blogas laikas įvairiems susitarimams, įsipareigojimams.

Kad ir kas atsitiktų – niekur neskubėkite, būkite atidesni su darbo technika, dokumentais ir nepasikliaukite ką tik išgirsta naujiena: tikrinkite svarbią informaciją, kitaip galite priimti žalingą savo veiklai bei karjerai sprendimą. Ypač turėtų būti atidūs vadovai, kariškiai, medikai (ypač chirurgai, stomatologai), sportininkai, asmenys, dirbantys su ginklais, su aštriais metaliniais įrankiais, su ugnimi, su degiomis, sprogiomis medžiagomis.

Bus didesnė įvairių avarijų (gamybinių, transporto), nelaimių, smurto tikimybė. Labiau pažeidžiama bus galva, veidas, nugara, stuburas, keliai, sąnariai. Galimi galvos skausmai be aiškios priežasties.

Blogas ženklas: įsidurti iki kraujo, įsipjauti – galima nesėkmė reikaluose, problemos dėl jūsų meilės; jei namuose prie durų imtų tinkas byrėti, jei sugestų automobilis – finansinės nesėkmės; jei vėjo gūsis atvertų langą – nemalonumai šeimoje; jei daug plaukų išsipeštų šukuojantis – nuotoliai, nelaimės, liūdesys; jei iškristų rankinė, piniginė – materialiniai nuostoliai.

Geras ženklas: išvysti lietų saulei šviečiant, vaivorykštę – taika, skalsa namuose; rasti smulkių, aštrių metalinių daikčiukų – laimė, sėkmė meilėje; prie namų rasti monetų herbu į viršų – laimingas įsimylėjimas, būsimas vaikas.

Žvilgsnis į priekį: trečiadienį palankūs žali tonai.

Avinas (03 21–04 20). Antradienį likite kuklūs: siekite tyliai, kantriai vykdyti savas pareigas, niekam nepriekaištauti, nieko nespausti, nemokyti – tai sukels tik priešingą reakciją. Venkite rimtų įsipareigojimų, o svarbų pokalbį su vadovybe atidėkite. Ir nesiimkite didelio darbų kiekio, juos atlikite neskubėdami, ramiai nusiteikę.

Jautis (04 21–05 20). Antradienį nieko naujo nepradėkite, niekam nieko nežadėkite ir svarbius dalykinius pokalbius, keliones atidėkite bent ketvirtadieniui. Analizuokite sukauptą patirtį: galite suvokti svarbių (nors nebūtinai malonių) dalykų.

Dvyniai (05 21–06 21). Antradienis, deja, itin sudėtinga diena, tad būsite linkę be priežasties nusiminti (be to, tam gali būti ir rimto pagrindo). Bet kokiu atveju, pasikliauti sėkme nevertėtų. Nesiimkite nieko, dėl ko nesate tikri. Nerizikuokite kelyje, taupykite pinigus, saugokite turtą.

Vėžys (06 22–07 22). Antradienį problemos bus susijusios su partneriais, su sutuoktiniu bei jūsų artimaisiais. Neteiskite, nepykite – tikrai apsiriksite. Beje, su svetimais neverta dalintis savomis dvejonėmis, įtarimais, nuoskaudomis. Būkite jautresni savo porai ir nepykite, jei nesulauksite norimo atgarsio.

Liūtas (07 23–08 22). Antradienis sudėtingas, kai galima rimtai apsirikti, priimti klaidingą sprendimą (deja, šios dienos klaidos gali ateityje smarkiai komplikuotis). Būkite pakantesni artimiesiems bei kolegoms, atidesni užuominoms, pastaboms. Tik nepergyvenkite, jei ne viskas seksis – nesklandumai, klaidos vargu ar išvengiami, tad nervindamiesi tik pabloginsite reikalą. Būkite atidesni sveikatai.

Mergelė (08 23–09 22). Antradienį, net jei žinosite, kad viskas gerai, jausitės prislėgti. Galite pergyventi, nervintis ir dėl pinigų, ir dėl santykių su mylimu žmogumi, ir dėl vaikų elgesio. Tiesa, nesiimkite radikalių priemonių padėčiai pataisyti, taip galite dar labiau viską sugadinti.

Svarstyklės (09 23–10 23). Antradienį impulsyviems, linkusiems rizikuoti, žaisti su laime geriau likti namie. Darbe atsiribokite nuo bendravimo su intrigantais bei liežuvautojais. Patys irgi nebūkite patiklūs – nereikėtų dalintis savo nuomone, kaip ir sumanymais. Neerzinkite priekabėmis artimo žmogaus ir nelįskite į akis, jei esate susipykę – tik pabloginsite padėtį.

Skorpionas (10 24–11 22). Antradienį galvokite ką kalbate, ką žadate. Deja, priešai už nugaros, intrigantai, pavyduoliai nesnaudžia. Ir niekam negrasinkite, nesiųskite prakeiksmų – viskas sugrįžta! Nemegzkite naujų pažinčių – nei darbo, nei romantiškų.

Šaulys (11 23–12 21). Antradienis slegiantis, atimantis jėgas bei optimizmą. Nereikėtų spręsti problemų, susijusių su pinigais ar nesklandžiais meilės santykiais. Ir būkite pasiruošę, kad kai kas gali priminti apie seną skolą, paprašyti atlikti nebaigtą, užvilkintą darbą.

Ožiaragis (12 22–01 19). Antradienį venkite impulsyvumo, nepervertinkite savo sėkmės: galite padaryti rimtų klaidų, tad nieko atsakingo nespręskite. Neskubėkite ieškoti išeities – šiandien vargu ar rasite tai, kas jums tikrai padės. Bus didesnė traumų tikimybė – atsargiau važinėkite, sportuokite, būkite apdairesni su aštriais įrankiais, ginklais.

Vandenis (01 20–02 18). Antradienis – nepalankus metas. Pamirškite viską ir visus. Būkite ten, kur jums malonu, kur jausitės saugūs bei mylimi. Mokėkite nereaguoti į provokacijas. Nesivelkite į ginčus su antrąja puse. Ne laikas teisinių reikalų tvarkymui. Beje, kova už teisingumą šiandien beprasmiška.

Žuvys (02 19–03 20). Antradienį ne laikas mėginti laimę, rizikuoti – viskas gali išeiti atvirkščiai nei tikitės. Nepasiteisins ir „tikslūs“ apskaičiavimai, „patikrintos“ metodikos – ant popieriaus lyg ir viskas atrodys gerai, bet praktiškai reikalas braškės, siūlės irs. Nepasiduokite draugų bei viršininkų įtakai, turėkite savo nuomonę. Didesnė traumų darbe tikimybė.