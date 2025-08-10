Žinios, kurios šviečia.
Palmira: palankus metas pramogavimui

2025 m. rugpjūčio 10 d. 05:30
Sekmadienis – palankus metas pramogavimui, įvairiems šventiniams ar kultūriniams, meno renginiams. Gera proga senų pažinčių (romantiškų irgi) atnaujinimui ar užmezgimui.
Palmiros horoskopasAstrologė PalmiraPalmira Kelertienė
