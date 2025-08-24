Žinios, kurios šviečia.
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: branginkite savo ramybę

2025 m. rugpjūčio 24 d. 05:30
Sekmadienį likite santūrūs bei atsargūs. Branginkite savo ramybę, gerus santykius šeimoje. Būkite atidesni sveikatai.
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
