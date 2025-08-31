Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmiros horoskopas sekmadieniui, rugpjūčio 31 d.

2025 m. rugpjūčio 31 d. 00:01
Sekmadienis iki pavakarės – smagus laikas, tinkamas susitikimams, viešnagėms, palankus įvairiems šventimams, dovanų teikimui. Iki 15 val. 51 min. puikus laikas vertingų daiktų įsigijimui.
