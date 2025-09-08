Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmira: nereikia tikėtis, kad į protingą klausimą gausite protingą atsakymą

Lrytas Premium nariams
Pirmadienį nereikia tikėtis, kad į protingą klausimą gausime panašų atsakymą, kaip ir nereikėtų viltis, kad kiti už mus kvailesni. Reikalas tas, kad vakar vakare įvyko Mėnulio užtemimas ašyje: Saulė Mergelėje – Mėnulis Žuvyse. Būtent šie Zodiako ženklai siejami su logika, racionalumu (Mergelė) ir iracionaliuoju pasauliu (Žuvys). Tad mažiau skaičiuokime (skaičiai bus teisingi, nors neatspindės realios padėties, juolab nieko nepaaiškins), bet ir nesiduokime vedžiojami nuojautų (jos nemeluos, tačiau dažnai neteisingai jas suprasime).
Palmira Kelertienė
