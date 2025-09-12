Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmira: prasidės didysis rugsėjo meilės laikas

2025 m. rugsėjo 12 d. 05:30
Penktadienį tinka imtis darbų, reikalaujančių kantrybės bei išmanymo. Palankus metas profesinėms konsultacijoms, mokymuisi. Tinka aptarinėti jūsų karjeros klausimą su vadovybe.
