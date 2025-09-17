Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: tikrinkite gaunamą informaciją

2025 m. rugsėjo 17 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Trečiadienis puikus svarbiems darbo susitikimams, susitarimams, naujų darbų pradžiai. Tinka imtis atsakingų užduočių, pradėti naujus darbus.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.