Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. rugsėjo 18 d. 00:01
Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, rugsėjo 18 d.
2025 m. rugsėjo 18 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Ketvirtadienį baikite senus darbus. Susitelkite tik ties sava veikla, savomis problemomis. Pasistenkite svarbesnius darbus atlikti iki 13 val. 7 min.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Lrytas Premium