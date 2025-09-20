Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmiros horoskopas šeštadieniui, rugsėjo 20 d.

2025 m. rugsėjo 20 d. 00:01
Šeštadienis – kritinis metas prieš Saulės užtemimą. Būtina atida dirbant, geranoriškumas bendraujant. Diena netinkama pradėti naujus darbus, ką nors vertinga pirkti. Nepraraskite geranoriškumo bendraudami.
