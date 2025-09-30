Lrytas Premium prenumerata tik
Palmiros horoskopas antradieniui, rugsėjo 30 d.

2025 m. rugsėjo 30 d. 00:01
Iki 16 val. 54 min. tęsis vakarykštis iliuzijų metas. Tad viską darykite atidžiai, neskubėdami. Palanku spręsti finansines problemas.
