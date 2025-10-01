Orai
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025 m. spalio 1 d. 00:01
Palmiros horoskopas trečiadieniui, spalio 1 d.
2025 m. spalio 1 d. 00:01
Nepalankus metas kelionėms, svarbiems susitikimams. Būtina atida dirbant su informacija, su dokumentais, rašant, skaičiuojant. Neskubėkite, dažniau viską tikrinkite.
