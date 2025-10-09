Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, spalio 9 d.

2025 m. spalio 9 d. 00:01
Ketvirtadienį siekite nesivelti į nemalonius pokalbius, nieko nekritikuoti, nepeikti – iš esmės tai bus kritika savo atžvilgiu, nes tai diena „veidrodis“, kituose parodanti mūsų pačių trūkumus. Būkite atidesni dirbdami kompiuteriu.
