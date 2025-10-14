Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas antradieniui, spalio 14 d.

2025 m. spalio 14 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienį būsite energingi, tačiau didelio darbų kiekio nepatartina imtis. Emociškai tai gana įtemptas metas, tad bus svarbu nuoširdumas, šiluma, mokėjimas kitą išgirsti, suprasti.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.