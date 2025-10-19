Lrytas Premium prenumerata tik
Palmira: tai nesusikalbėjimo metas

2025 m. spalio 19 d. 05:30
Sekmadienis – nesusikalbėjimo metas, kai svarbu likti diplomatiškiems, geranoriškiems. Būkite pagarbesni vyresniems šeimoje, paisykite jų nuomonės, patarimų.
