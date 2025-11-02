Orai
2025 m. lapkričio 2 d. 05:30
Palmira: laukia netikėtumai, galintys sujaukti ramybę bei planus
2025 m. lapkričio 2 d. 05:30
Sekmadienis kiek įtemptas – laukia netikėtumai, galintys sujaukti ramybę bei planus. Tikėtinos neplanuotos (net priverstinės) išlaidos, nemalonūs santykių aiškinimaisi dėl pinigų.
