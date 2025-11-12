Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: gera proga paskubinti reikalus

2025 m. lapkričio 12 d. 05:30
Trečiadienis – gera proga paskubinti reikalus. Tiesa, diena dvilypė. Bus svarbu nepervertinti savo galimybių, bet ir nepraleisti geros progos. Palankus metas imtis svarbių darbų, pasikalbėti su reikalingais žmonėmis.
Palmiros horoskopas
