Palmira: tai įtempta, nerami diena

2025 m. lapkričio 13 d.

Ketvirtadienį peržvelkite ankstesnius darbus, ieškokite klaidų, taisykite jas. Tai įtempta, nerami diena. Tinkamas laikas klaidų taisymui. Netinkamas metas šventimams, romantiškiems pasimatymams.
