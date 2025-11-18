Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: galime tapti akli bei nejautrūs

2025 m. lapkričio 18 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Antradienis sudėtingas – galime tapti akli bei nejautrūs. Netinkamas metas svarbių reikalų tvarkymui, atsakingų sprendimų priėmimui. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pakenkti. Nesiimkite painių užduočių, dažniau tikrinkite, ką darote.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.