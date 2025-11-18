Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2025 m. lapkričio 18 d. 00:01
Palmiros horoskopas antradieniui, lapkričio 18 d.
2025 m. lapkričio 18 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Antradienis sudėtingas – galime tapti akli bei nejautrūs. Netinkamas metas svarbių reikalų tvarkymui, atsakingų sprendimų priėmimui. Per didelis pasitikėjimas savimi gali pakenkti. Nesiimkite painių užduočių, dažniau tikrinkite, ką darote.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Lrytas Premium