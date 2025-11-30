Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: sekmadienis tinkamas šeimos šventėms

2025 m. lapkričio 30 d. 05:30
Sekmadienis tinkamas šeimos šventėms ir dalyvavimui kultūros, meno renginiuose. Nepatartina pirkti vertingų daiktų, ypač elektros prekių, ryšio priemonių, kompiuterių.
Palmira
