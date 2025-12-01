Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: labiau apgalvokite duodamus įsipareigojimus

2025 m. gruodžio 1 d. 05:30
Pirmadienis tinkamas teisinių, kelionių reikalų tvarkymui. Iki 13 val. 47 min. patartina imtis skubių, neatidėliotinų darbų bei tų, kuriuos galite iš karto užbaigti.
Palmira Kelertienė
