Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Kapčiamiesčio poligonas
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Lrytas rekomenduoja
Darbo skelbimai
Gyvenimo būdas
Horoskopai
2026 m. vasario 1 d. 05:30
Palmira: geras laikas ir šeimos poilsiui, ir neformaliems susitikimams
2026 m. vasario 1 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis – geras laikas ir džiugiam šeiminiam poilsiui, šventimams, pramogavimui, ir susitikimui su jums veiklai svarbiais žmonėmis neformalioje aplinkoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių