Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: geras laikas ir šeimos poilsiui, ir neformaliems susitikimams

2026 m. vasario 1 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis – geras laikas ir džiugiam šeiminiam poilsiui, šventimams, pramogavimui, ir susitikimui su jums veiklai svarbiais žmonėmis neformalioje aplinkoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.