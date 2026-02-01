Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmiros horoskopas sekmadieniui, vasario 1 d.

2026 m. vasario 1 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Sekmadienis – geras laikas ir džiugiam šeiminiam poilsiui, šventimams, pramogavimui, ir susitikimui su jums veiklai svarbiais žmonėmis neformalioje aplinkoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Palmiros horoskopasLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.