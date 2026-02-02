Palmira: saugokite savo ramybę, nedrumskite jos kitiems

Naujų darbų pradžiai, svarbių reikalų tvarkymui, atsakingiems įsipareigojimams netinkamas metas.
Tai sudėtingas metas, kai kyla nenumatytų kliūčių, kai neįmanoma susitarti svarbiais klausimais, ką nors paskubinti. Susitaikykite, kad reikalai strigs, kad už menką pražangą vadovybės būsite vertinami principu „nėra žmogaus – nėra problemų“.
Tiesa, vakaras bus ramesnis – po 17 val. 44 min. prasidės šviesusis susitaikymo laikas pagal Mėnulio kalendorių.
Diena nebus palanki šventimams, romantiškiems pasimatymams. Svarbi ištikimybė.
Nuo ryto bus didesnė traumų (ypač dėl kritimo iš aukščio ar svoriui užkritus), nelaimingų atsitikimų, įvairių avarijų tikimybė.
Iš sekmadienio į pirmadienį sapnai dažniausia tušti, svarbesni moterims bei įsimylėjusiems. Tiesa, jei buvo apsiniaukusi naktis ir regėjote ryškų, įsimenantį vaizdą – jie reikšmingi ir pildysis greitai. Traktuoti sapnus reikėtų įprastai: mėsa – liga; kraujas – giminaičiai; pienas, varškė, sūris – turtas, skalsa; paukščiai – žinia, vanduo – išsivalymas.
Blogas ženklas: nuskriausti šunį, jei jūsų pačių šuo staugtų, paslikas gulėtų, jei nuskiltų dantis ar nagas nulūžtų, įžeisti, nuliūdinti sutuoktinį, jei veidrodis sudužtų, įskiltų stiklinis indas.
Geras ženklas: jei prie jūsų priklystų svetimas šuo, jį pašerti, jei jūsų šuo nuo ryto smagiai be aiškios priežasties loja.
Žvilgsnis į priekį: antradienis geras aktyviam reikalų tvarkymui; palankios spalvos – geltona, raudona.
Avinas (03 21–04 20). Pirmadienį apgaulingas laikas – galvosite, kad elgiatės teisingai, bet pasirodys, jog klystate iš esmės, aukositės mylimo žmogaus, savo vaikų labui, bet paaiškės, kad to jie nenori, jiems to nereikia. Likite ištikimi sau, savo seniems principams.
Jautis (04 21–05 20). Pirmadienį venkite bet kokių konfliktų, nesiaiškinkite santykių nei namie, nei darbe – mokėkite nereaguoti į provokacijas, nes tai ilgai jums pakenks. Nepriimkite jokių svarbių sprendimų savo karjeroje bei meilės santykiuose.
Dvyniai (05 21–06 21). Pirmadienį aplinkybės klostysis ne jūsų naudai, dar ir patys sau kenksite be reikalo nervindamiesi, kur nereikia skubėdami ar kuo nereikia pasitikėdami.
Vėžys (06 22–07 22). Pirmadienį galima nemaloni staigmena, dėl kurios teks atidėti šios dienos reikalus ar taps neįmanoma jų atlikti taip, kaip planavote. Kol kas susitaikykite su tuo, kas vyksta. Labai nepasikliaukite draugais – jie gali tyčia netyčia pavesti, išduoti.
Liūtas (07 23–08 22). Pirmadienį neverta užsiimti svarbiais, atsakingais darbais – galimos rimtos nesėkmės, nuostoliai. Visus svarbius reikalus, kaip ir rimtą pokalbį su šefu, atidėkite rytdienai.
Mergelė (08 23–09 22). Pirmadienį nepervertinkite savo galimybių – neįsipareigokite, nežadėkite, taupykite pinigus. Itin apdairūs būkite su užsieniečiais – per užsienio partnerius galite patirti rimtų nemalonumų.
Svarstyklės (09 23–10 23). Pirmadienis – sudėtinga, nepalanki diena. Didelė traumų, nesėkmių tikimybė. Vis tik pasistenkite nekreipti dėmesio į nesėkmes. Saugokite savo ramybę bei sveikatą.
Skorpionas (10 24–11 22). Pirmadienį gali kilti pagunda dėl savų problemų apkaltinti kitus, na, o dėl svetimų – kaltinti save. Būtų geriau šiandien apskritai nesiimti teisėjo vaidmens – jums trūks objektyvumo, ir tą labiausiai gali patirti sutuoktinis bei jūsų dalykiniai partneriais.
Šaulys (11 23–12 21). Pirmadienį itin atidžiai atlikite savo užduotis darbe – šios dienos klaidos gali rimtai pakenkti jūsų reputacijai. Labiau saugokite savo darbo vietą bei sveikatą – galimos traumos per neapdairumą, skubėjimą.
Ožiaragis (12 22–01 19). Pirmadienį – pavojingas laikas, nes iš pažiūros nieko blogo nejausite, neįtarsite ir pasiduosite įkalbinėjimams, įsivelsite į avantiūrą. Šiandien gali tekti sumokėti ir už ankstesnes avantiūras reikaluose bei meilėje.
Vandenis (01 20–02 18). Pirmadienį pamirškite visus rūpesčius – kiek besistengtumėte, nieko rimto neišeis arba jums teks labai brangiai sumokėti už šios dienos laimėjimus. Verta visus reikalus, visų problemų (dalykinių bei asmeninių) sprendimą atidėti rytdienai. Venkite daug bendrauti, nesiaiškinkite meilės santykių.
Žuvys (02 19–03 20). Pirmadienį klaidos lemtingos – geriau nieko neveikti, nei apsirikti. Mažiau planuokite, venkite daryti išvadas – galite pakankamai paviršutiniškai įvertinti esamą padėtį. Tikrinkite jus pasiekiančią informaciją – nesiduokite apgaunami, suklaidinami.
Palmiros horoskopasPalmira KelertienėAstrologė Palmira
