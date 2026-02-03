Orai
2026 m. vasario 3 d. 05:30
Palmira: bus lengva bendrauti, suprasti vienam kitą
2026 m. vasario 3 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Vėl kupini naujų minčių, naujų siekių – vėl tapsime optimistai. Bus lengva bendrauti, suprasti vienam kitą.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
