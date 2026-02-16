Orai
2026 m. vasario 16 d. 05:30
Palmira: pristigs jėgų, optimizmo ir objektyvumo
2026 m. vasario 16 d. 05:30
Deja, šventinis pirmadienis išpuola kritiniu Mėnulio mėnesio pabaigos laiku prieš Saulės užtemimą. Nenuostabu, jei pristigs jėgų, optimizmo, deja, ir objektyvumo.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
