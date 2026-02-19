Gyvenimo būdasHoroskopai

Palmira: painus laikas, galima padaryti klaidų per impulsyvumą

2026 m. vasario 19 d. 05:30
Ketvirtadieniui daug darbų neplanuokite. Imkitės to, ką gerai žinote. Nors diena aktyvi, tačiau skubėti nereikėtų. Tai kiek painus laikas, kai galima padaryti klaidų per impulsyvumą, per agresyvumą.
