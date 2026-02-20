Orai
2026 m. vasario 20 d. 05:30
Palmira: tai metas, kai randami būdai įkūnyti tai, kas atrodė tik sunkiai pasiekiama fantazija
2026 m. vasario 20 d. 05:30
Lrytas Premium nariams
Penktadienį, nors būsite nusiteikę energingai, skubėti nederėtų – padarytas klaidos ilgam kenks. Verta dažniau tartis, tikrinti, suabejoti.
Palmiros horoskopas
Palmira Kelertienė
Astrologė Palmira
