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Palmiros horoskopas šeštadieniui, birželio 13 d.

2026 m. birželio 13 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Šeštadienį savaitės įtampa atslūgsta, viskas keičiasi geresne linkme. Sprendžiasi senos problemos. Nepraleiskite progos taikymuisi. Puikus metas dovanų teikimui, šventimams.
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