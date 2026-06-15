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Palmiros horoskopas pirmadieniui, birželio 15 d.
2026 m. birželio 15 d. 00:01
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Pirmadienį ryte 5 val. 54 min. stos jaunatis, kai gerai planuoti ir svarbu nepervargti. Patartinas labiau teorinis nei praktinis darbas. Tai gana pasyvus metas, kai reikia pasiduoti srautui ir laukti ženklo. Būkite lankstūs – nedera užsispirti.
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