Su lrytas.lt kalbėjęs velionio šeimos narys neabejojo, kad kapas išniekintas tyčia, netgi ne spontaniškai chuliganiškai, o iš anksto planuojant – juk kokie girtuokliai galėtų tik šiaip viską išvartyti, išmėtyti, o šiuo atveju kažkas pirko dažus, nešėsi į kapines.

Jeigu tai būtų ne į konkretų asmenį nukreiptas vandalizmo aktas, pasak pašnekovo, greičiausiai būtų nukentėję ir daugiau kapų.

Kad kažkas išpylė kapinėse dažus netyčia, tarkime, nešdamasis perdažyti kokią Mergelės Marijos skulptūrą, kurios dažnai būna dažomos būtent tokiomis spalvomis, taip pat neįmanoma – akivaizdu, kad taip smulkiai, dviem spalvomis pramaišiui, aptaškyti kapą buvo galima tik tyčia. Kas galėjo šitaip pasielgti su mirusiuoju?

Buvo šviesus žmogus

Velionis R.Stonkus gyveno Pasvalyje, jau gana ilgą laiką buvo pensijoje, turėjo negalią – amputuota koja. Prieš tai žmogus dvidešimt metų vadovavo Pasvalio rajono laikraščiui „Darbas“, buvo jo redaktorius.

Dabartinis „Darbo“ redaktorius, R.Stonkaus darbų perėmėjas Viktoras Stanislovaitis apie savo buvusį kolegą atsiliepė labai šiltai.

„Jis buvo savotiškas mano mokytojas. Be to ir ilgametis, geras dabar jau mirusio mano tėčio bičiulis. Tai buvo šviesus, be galo tolerantiškas ir išmintingas žmogus“, – sakė V.Stanislovaitis.

Kad velionis būtų turėjęs priešų ar su kuo nors pykęsis, nežinojo ir lrytas.lt kalbintas jo artimas giminaitis. Pasak jo, labai abejotina, kad tai galėjo būti kerštas už kokias nors nepatikusias senas publikacijas. Pasiligojęs R.Stonkus jau apie dešimtmetį nedirbo.

„Per visus tuos metus nebuvo jokių grasinimų, jokių užuominų apie tai, kad kam nors jis būtų padaręs ką nors blogo. Visas Joniškėlis, visas Pasvalio rajonas jį turėjo pažinoti, jis buvo geras žmogus, daug kam yra padėjęs“, – sakė sukrėstas velionio artimasis.

Redaktorius V.Stanislovaitis buvo tas žmogus, kuris, pasibaisėjęs kapinėse pamatytu vaizdu, iškvietė policiją. Sukrečiančiomis nuotraukomis jis birželio 12 d. pasidalijo ir socialiniame tinkle.

„Kai pamačiau... Esu iš tų, kurie neieško žodžių kišenėje, bet tąkart nežinojau nei ką sakyti, nei kaip elgtis, todėl tiesiog iškviečiau policiją, – sakė V.Stanislovaitis. – Tai buvo senas, ligotas, sunkiai vaikščiojęs žmogus...

Ką reikia TOKIO padaryti ir KOKIĄ reikia jausti neapykantą, kad ryžtumeisi tokiam poelgiui – galva neišneša...“

Nevaikščiojo išpažinties

Pasak R.Stonkaus artimojo, kapo išniekinimas buvo ne pirmas skaudus smūgis šeimai po jo mirties.

„Jis buvo kremuotas. Buvo paprašyta Pasvalio kunigų, kad jie išlydėtų jį į kapus. Dekanas atsisakė lydėti į kapus dėl to, kad žmogus nevaikščiojo išpažinties.

Bet jam dalis kojos buvo amputuota, pūliavo, jis sirgo cukralige ir net iš namų neišeidavo, nebent iki poliklinikos, kokia dar bažnyčia...

Bet jis buvo tikintis, žiūrėdavo pamaldas nuotoliniu būdu, ypač mėgo kunigo Algirdo Toliato pamaldas“, – pasakojo velionio artimasis.

Kunigas pabėgo iš kapinių?

Pasvalio kunigams atsisakius palydėti velionį į paskutiniąją kelionę, šeima per pažįstamus kreipėsi į Pasvalio rajone esančio Joniškėlio, kurio kapinėse ir yra šeimos kapavietė, parapijos kunigą.

Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonas Viktoras Liuima neatsisakė pasimelsti už mirusįjį, sutartu laiku pasitiko prie kapinių vartų.

„Atliko apeigas, kaip priklauso, pašventino. Bet, matyt, kažkas nutiko ar prieš pat laidojant, ar kada...

Velionio našlė norėjo su juo atsiskaityti, bet jis kategoriškai atsisakė. Sėdo į mašiną ir išvažiavo. tarsi pabėgo nuo mūsų“, – prisiminė pašnekovas.

Pasak jo, kunigas nepaaiškino, kodėl nepaėmė pinigų, tiesiog dingo. Laidotuvių dalyviai svarstė, gal dėl ko nors įsižeidė.

Keistas pamokslas

Po kelių dienų mirusiojo gedinčios našlės laukė dar vienas smūgis.

„Tas kunigas, kuris atliko apeigas, per pamaldas Pušaloto miestelyje pranešė, kad jį apgavo. Nesakė pavardžių, bet visiems buvo aišku, apie ką kalbama.

Esą, kažką iš Pasvalio jis priėmė, palaidojo, bet tas žmogus nelankė Mišių.

Manau, kad jis iš Pasvalio kunigų gavo pylos už tai, kad priėmė velionį“, – svarstė R.Stonkaus artimasis.

Praėjus keletui dienų buvo suniokotas R.Stonkaus kapas.

Kunigas: „Ne tai turėjau omenyje“

Lrytas.lt kalbintas kunigas V.Liuima sakė gerai atsimenantis R.Stonkaus laidotuves – jau vien dėl to, kad neseniai dėl jų buvo apklaustas policijos.

Pasak kunigo, laidotuvės jam nebuvo kuo nors išskirtinės. „Viską atliko Pasvalys, aš tiktai palydėjau į kapines ir jokių peripetijų nežinau. Atlikau savo, jokių incidentų mums nekilo.

Maldas atkalbėjęs juos palikau, o toliau nieko nebežinau. Kol aš buvau, buvo idealu, gražu, visi meldėsi“, – sakė jis.

V.Liuima asmeniškai velionio sakė nepažinojęs. Kunigas neneigė, kad atsisakė imti velionio našlės siūlomus pinigus.

„Čia mano asmeniniai dalykai, aš niekad pinigų už tokius [dalykus] nei reikalauju, nei prašau“, – tikino jis. Pinigų atsisakymas, esą, tikrai nereiškė kokio nors nedraugiškumo, tiesiog per menkas buvo „darbas“, kad už tai imtų pinigus iš žmonių.

V.Liuima neneigė ir per pamokslą Pušaloto bažnyčioje užsiminęs apie apgavystę, bet tvirtino buvęs ne taip suprastas.

„Aš turėjau omenyje kitus dalykus, – sakė jis. – Ne šitą žmogų konkrečiai. Tokių yra, taip, faktas. Bet ne šitą turėjau minty.“

Apgaudami kunigą žmonės, pasak V.Liuimos, apgauna tiesiog Dievą ir save. Tačiau paklaustas, ar kunigas gali tokius žmones smerkti, kalbėjo: „Žmonės dabar įpratę daryti, ką nori. O reikia daryti, ką reikia.

Dabar visi kaip galvas pametę, kaip pageidavimų koncertas, vien užgaidos – žmonės nebesupranta, ką reikia daryti, o daro, ką nori. Tai – žmonių pareigos vakuumas.“

Paklaustas, ar apibendrintus žodžius kas nors iš parapijiečių negalėjo suprasti „kreivai“ ir pritaikyti ką tik palaidotam velioniui R.Stonkui, V.Liuima sakė: „Žmonės visąlaik supranta, kaip patinka.“

Kaip bendruomenės dvasinis vadovas jis sakė neįsivaizduojantis, kas galėjo taip bjauriai pasielgti su kapu. „Ne, tikrai neįsivaizduoju, juo labiau, kad visi jo giminės ne mano teritorijoje gyvena. Aš tik atlydėjau, padariau, kas priklauso, o daugiau – nežinau“, – sakė Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonas.

Apie jo parapijoje išniekintą kapą V.Liuima sakė per savo pamokslus nekalbėsiąs, nemokysiąs apie tai, kad mirusiuosius reikia palikti ramybėje: „Tegul policija aiškinasi“.

Aiškinasi policija

Šiuo metu dėl kapo išniekinimo Joniškėlyje policija yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą, tačiau komentuoti jo negali.

Šeima, kiek sugebėjo, apvalė dažus acetonu, iš naujo sutvarkė išniekintą kapavietę. Reikšmingų materialinių nuostolių sakosi nepatyrę, bet su niekuo nepalyginsi patirto dvasinio skausmo.

Šiuo metu ruošiasi vadinamajam „keturnedėliui“ – mirusiojo paminėjimui praėjus keturioms savaitėms po mirties, tačiau, pasak artimojo, dėl viso to, kas vyksta, išgyvena tarsi antras laidotuves.