2013 m. E.Mildažytė tapo Lietuvos metų moterimi, yra gavusi nemažai kitų apdovanojimų už žurnalistinę ir labdaringą veiklą. 2021 m. portalo delfi.lt surengtoje žurnalo „Reitingai“ elito apklausoje pateko į įtakingiausių Lietuvos popkultūros atstovų dešimtuką

Tad visai nekeista, kad žinia apie sekmadienio popietę Nemenčinės plente policijai įkliuvusią neblaivią už vairo E.Mildažytę sukrėtė daugelį jos gerbėjų. Vairuotoja, kuriai nustatytas vidutinis 2,36 promilės girtumas, atsidūrė areštinėje, iš kurios buvo paleista tik kitą dieną.

Iškilo netgi grėsmė moters karjerai. LRT, kurios portale spalį turėjo pasirodyti E.Mildažytės vedama pokalbių laida, neigiamai įvertino jos elgesį ir žadėjo apsvarstyti, kaip bus elgiamas toliau.

Mylima žiūrovų

E.Mildažytė, 2018 m. liepą kalbėdama su „Rinkos aikštė“ žurnaliste, prisipažino, kad svarbiausia gyvenimo užduotis – jį nugyventi įdomiai.

„Kai sulauki tam tikro amžiaus, kai su tavimi gyvenime atsitinka viskas, kas atsitinka, tu supranti, kad pagrindinė užduotis gyvenime – įdomiai jį nugyventi.

Vakar kaip tik buvau filmuoti tokių žmonių, kuriuos seniai pažinojau. Puikiai atsimenu, kai buvo tos moters 70-metis ir ji šoko ant stalo. Dabar turi būti jos 80-metis ir aš matau, kaip jinai kanda, kanda riešutą, kanda, kanda, žvilgsnis padėręs... Alzheimeris. Todėl galvoju – tai kada, jeigu ne dabar? Kada važiuoti į ekspedicijas? Kada gyventi? Kada viską daryti? Nes viskas labai greitai baigiasi“, – prieš keletą metų kalbėjo E.Mildažytė.

Tame pačiame interviu paklausta, už ką ją taip myli žiūrovai, nors televizijas yra užvaldęs jaunystės kultas, E.Mildažytė sakė: „Jaunystė yra puiku. Ji nuostabi – tai grožis ir poezija.

Bet žiūrovo lūkesčiai yra įvairūs. Žiūrovui turbūt patinka žiūrėti į nekvailą žmogų ekrane. Sakykim, visa tavo laikysena, vidinė elegancija – žmonės visa tai tiesiog perskaito.

Prisimenu, Algimanto Čekuolio klausiau senybėse, prieš kokius 20 metų, tada dar „Bobų vasarą“ vedžiau, sakau: „Algimantai, kaži kiek man Dievas duos toj televizijoj dirbt?“ Atsakė: „Žinai, kiek norėsi, tiek ir dirbsi. Tu esi iš tų, kurie dirbs tol, kol norės patys. Jei nenorėsi, tai ir nebedirbsi.“

Moteris prisipažino perkopusi 50-metį leidžianti sau daugiau, nes prieš tai.

„Aš neturiu to, kas vadinama meile sau, bet turiu pasakyti, kad dabar sau leidžiu dalykus, kurių niekados neleisdavau: einu savo kilometrus, dukart per savaitę einu viso kūno masažo ir veido masažo, einu manikiūro pasidaryti, nors amžinai vaikščiodavau be jo. Aišku, tai yra niekas ir galiu to atsisakyti bet kurią akimirką, tačiau kol galiu sau leisti, manau, reikia tai daryti. Tad ir darau“, – sakė ji.

Skyrybos ir vyro mirtis

E.Mildažytės asmeninis gyvenimas nestokojo dramų. Pirmoji jos santuoka, nors ir buvo palaiminta Bažnyčioje, iširo. 2015 m. „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Kitoks pokalbis“ ji prisipažino tebejaučianti kaltę pirmajam vyrui.

„Mano vyras buvo tikrai neblogas žmogus, gal tik nesukurtas santuokai. Aš prieš jį kalta – palikau ir išdaviau. Jis man nepadarė jokio nusižengimo. Jaučiau kaltę, reikėjo ir vaikams paaiškinti“, – sakė ji.

Santuoka su antruoju vyru Gintautu Vyšniausku buvo laiminga, pavykus pirmąją santuoką Bažnyčioje pripažinti negaliojančia, pora po penkiolikos civilinėje santuokoje nugyventų metų 2009 m. priėmė ir Santuokos sakramentą, tačiau praėjus vos septyneriems metams Gintautas mirė, būdamas tik 56-rių.

Vyras dvejus metus kovojo su alinančia liga – išplitusiu vidaus organų vėžiu, ir numirė ant žmonos rankų.

„Kai Gintas iškeliavo, aš tikrai numiriau kartu su juo. Bet man nebuvo sielos graužaties, kurią jaučia kitos našlės: „Gal tą būčiau padariusi? Gal šitaip reikėjo?“ Aš padariau viską, ką galėjau padaryti geriausiai, todėl man jokių klausimų nėra.

Žinoma, aš labai aiškiai prisiimdavau atsakomybę ir pati priimdavau sprendimus. Man nesvarbu, ką gydytojai sakė. Žinojau, kad turi būti taip, kaip aš galvoju. Aš visą laiką sakydavau: „Gintai, aš turiu planą.“ Jam buvo duoti penki mėnesiai, o jis pragyveno dar beveik dvejus su puse metų.

Paskutinį kartą mes išeiname iš gydytojo, jau visi nuleidę rankas, ir aš sakau: „Gintai, aš nebeturiu plano.“ Jis atsisėdo į mašiną ir sako: „Ačiū Dievui. Leisk tu man numirt.“ Ir ironiška, ir graudu. Aš jį kamavau visą tą laiką. Jis sakė: „Žinai, aš gyvenu dėl tavęs.“ Jam turbūt buvo tiesiog baisu mane palikti“, – vėliau atviravo Edita.

Dabartinis E.Mildažytės gyvenimo draugas – menotyrininkas Saulius Pilinkus, kuris vedė jos prodiusuojamą laidą „Daiktų istorijos“. Savo santykius pora atskleidė 2018 m.