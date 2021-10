Kai Marina dar mokėsi daryti ilgalaikį („permanentinį“) makiažą, vienoje konferencijoje iš užsienio specialistų išgirdo, kad tokios paslaugos labai reikalingos žmonėms, sergantiems onkologinėmis ligomis – juk jie praranda ne tik galvos plaukus, bet ir antakius bei blakstienas. Renginyje pasakota, kad kai kuriose šalyse tokiems ligoniams šias paslaugas net kompensuoja valstybė.

„Iš karto susimąsčiau, kad tai – graži iniciatyva, tik mūsų valstybei iki to dar tikriausiai toli. Tačiau galiu pradėti nuo savęs“, – sakė Marina.

Tad ji savo feisbuko paskyroje pasiūlė tokiems ligoniams nemokamą pagalbą. Pirmoji klientė buvo su onkologine liga besigrūmusi aštuoniolikmetė, kuriai apie Marinos siūlomas paslaugas prasitarė kita jos klientė.

Onkologinėmis ligomis sergančios moterys galvą dažnai slepia perukais ar skarelėmis, o antakių ir blakstienų netektį užmaskuoti sunkiau. Be to, krūties vėžiu sergančioms moterims kartais atliekama krūtų mastektomija (jos pašalinamos). Po to jų forma atstatoma, bet tai – tarsi tuščias maišelis, o specialistas gali nupiešti krūties areolę.

Visiems šiems ligoniams Marina ir atlieka permanentinį makiažą nemokamai. Tiems, kurie nėra netekę visų plaukų, bet yra sirgę onkologine liga, susimokėti tenka, bet tik pusę kainos. Beje, ilgalaikio makiažo kainos nėra mažos – Jonavoje tokia paslauga kainuoja 100 Eur, didesniuose miestuose kaina gali siekti 150-200 Eur ar dar daugiau.

Kai ligonei atliekamas ilgalaikis antakių, blakstienių makiažas, akys tampa gyvesnės, išraiškingesnės, ir psichologiškai ji pasijunta daug geriau. Tiesa, pašnekovė dėl procedūros klientėms visuomet pataria pasitarti su gydančiu gydytoju onkologu – medikai šiuos reikalus išmano ir žino, kad, tarkim, kai taikoma tam tikros rūšies chemoterapija, grožio procedūrai naudojamų dažų pigmentai gali pakeisti spalvą iš juodos į žalią.

Tačiau ar Marinai neskauda širdies, kai tenka dirbti su sunkiai sergančiomis, galbūt ir prislėgtomis moterimis? „Taip, tai tikrai liūdna. Tos moterys, atėjusios pas mane, vienaip ar kitaip apsinuogina, nusiima perukus ar nusisega lemenėles, parodo randus... Dažniausiai jos su manimi ir bendrauja labai atvirai, neretai abi kartu paverkiame dėl to, ką jai teko patirti. Bet bendravimas būna šiltas, padėti tokioms moterims man gera, nors tuo pačiu ir liūdna“, – sakė Marina.

Pradžioje tokių klientų specialistė turėjo nedaug, bet jų pagausėjo, kai ji susipažino su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) atstovais ir šie savo svetainėje paskelbė apie jos teikiamas paslaugas. Dar daugiau žmonių žinia pasiekė, kai apie Marinos veiklą parašė vietos žiniasklaida ir ją nufilmavo. Meistrė sulaukdavo klientų ne tik iš Jonavos, bet ir iš Kauno, Marijampolės, Panevėžio, kitų miestų.

Tačiau dabar žmonėms jau galima nevažiuoti į Jonavą – prie Marinos iniciatyvos prisijungė daugiau grožio specialistų kituose Lietuvos miestuose.

„Labai džiaugiuosi, kad prie šios iniciatyvos prisidėjo grožio meistrai iš Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Vilkaviškio ir kitur. Tikrai smagu, kad šis geras „vaibas“ nuvilnijo per Lietuvą“, – sakė Marina.

Visą ilgalaikio makiažo specialistų, nemokamai padedančių onkologiniams ligoniams (turintiesiems POLA kortelę), sąrašą rasite čia.