Pasak Mindaugo, jų santuoką sugriovė sutuoktinio neištikimybė. Jų partnerystė oficialiai truko aštuonerius metus, ir nors pradžioje viskas atrodė gerai, paaiškėjo, kad sutuoktinis buvo neištikimas nuo pat pradžių.

„Aš apie viską sužinojau po šešerių santuokos metų. Wolfgangas dar nuo mokyklos laikų turėjo geriausią draugą, kuriam viską pasakodavo. O kai galiausiai jis permiegojo su to geriausio draugo vaikinu, tas draugas man viską perpasakojo“, – sakė Mindaugas.

Jis sužinojo, kad sutuoktinis buvo neištikimas dar per bernvakarį, vykusį prieš jų vestuves. Ir vėliau vis užmegzdavo trumpalaikius santykius ne tik su vyrais, ir su moterimis.

„Jis man dar ir melavo – buvo sakęs, kad yra homoseksualus, bet, pasirodo, jį domino ir moterys“, – pastebėjo Mindaugas.

Pridūrė, kad ir iki tol, kol išgirdo sutuoktinio geriausio draugo pasakojimą, jis kažką įtarinėjo, bet nieko tikro nežinojo.

„Per visus santuokos metus vyras taip nė karto ir neatvažiavo į Lietuvą – kai planuodavau kelionę, vis sakydavo, kad turės kažkokių verslo reikalų. O pasirodo, jis tik norėdavo likti vienas, kad galėtų rengti vakarėlius (juose dar ir narkotikus vartodavo) ir ieškoti naujų santykių! O štai Michaelas, nors kartu esame vos metus, į Lietuvą su manimi atvyko jau antrą kartą“, – palygino Mindaugas.

Kaip jam atrodo, kodėl visgi jo vyras buvo jam neištikimas? „Ko gero, tiesiog jo toks charakteris, gyvenimo būdas – tas draugas sakė, kad ir ankstesnius savo vaikinus jis apgaudinėjo“, – sakė pašnekovas.

Tiesa, viso to, ko išgirdo iš vyro geriausio draugo, jis nepriėmė už gryną pinigą, kol nesurinko įrodymų – įrengė namuose stebėjimo kameras, gavo sutuoktinio susirašinėjimo su draugais išrašų. Be to, pradžioje jis su Wolfgangu apie viską pašnekėjo ir iš jo išgirdo, kad jei kas praeityje ir buvo, tai daugiau nebepasikartos, ir jiedu dar mėgino likti kartu.

„Bet išsiaiškinau, kad jis ir vėl buvo man neištikimas. Tada su įrodymais, kreipiausi į advokatę dėl skyrybų proceso. Vyras pradžioje to dar nežinojo – vieną dieną susirinkome švęsti bare jo gimtadienio, visi jį sveikino, o aš tėškiau jam ant stalo skyrybų dokumentus“, – Mindaugas mėgsta elgtis dramatiškai.

Ir nors Wolfgangas buvo savo draugams minėjęs, kad, jeigu jau jie skirsis, tai jis paliks lietuvį be nieko, koks jis buvo ir iki jų susitikimo, to padaryti jam nepavyko – Mindaugas įrodytė, kad santuoka iširo dėl sutuoktinio kaltės, ir už tai jam priteista nemenka kompensacija.

Pažnekovas prisipažino, kad pradžioje, kai sužinojo, jog visa jo santuoka buvo grįsta melu, jam buvo labai skaudu ir žemė slydo iš po kojų. O po to kilo noras atkeršyti, ir, kai teisme pavyko įrodyti sutuoktinio kaltę, palengvėjo. Dabar didelio skausmo nei apmaudo jau nejaučia, nors vis dar liūdna atsiminti, kad taip nutiko.

Nauja meilė ir brangios dovanos

„Tikra tiesa, kad skausmą dėl nutrūkusių santykių padeda užmiršti nauja meilė. Žinoma, baisu antrą kartą įlipti į tą pačią balą, tačiau kas nerizikuoja, tas negeria šampano“, – pastebėjo Mindaugas.

Po skyrybų jis lyg ir buvo nusiteikęs ilgiau pabūti vienas, tačiau likimas susiklostė taip, kad jau greitai, praėjusių metų kovą, susipažino su savo dabartiniu draugu Michaelu.

Dar praėjusią vasarą Vilniuje, Katedros aikštėje, draugas jam po kelių mėnesių pažinties pasipiršo. Prieš tai Michaelas buvo net 27 metus vedęs moterį ir pats sau sakė, kad vis kylantis susidomėjimas vyrais – tai nieko rimto, bet galiausiai pripažino sau, kad šie jį traukia, ir nusprendė „išlįsti iš dėžės“. Mindaugą sutiko jau po skyrybų su žmona – pamatė, vaikštantį mieste su savo augintiniu šešku, ir šis iš karto jam labai patiko.

„Kai pripažinau sau, kad esu homoseksualus, pasijutau daug geriau. Net ir mano dukros (joms 26 ir 27 m.) sako, kad dabar aš atrodau daug laimingesnis – taip aš ir jaučiuosi. Kaip tik prieš porą dienų Vilniuje buvau sutikęs tokį vyrą, kuris savo homoseksualumą slėpė, bet aš iš akių mačiau, kad jis toks. Žinau, kad Lietuvoje homoseksualiems žmonėms nelengva, bet, kiek suprantu, visuomenė ir čia palengva keičiasi, tad norisi palinkėti tokiems žmonėms nebesislapstyti ir tapti savimi, kad pasijustų geriau“, – sakė Michealas.

Na, o Mindaugas džiaugiasi ne tik draugo dėmesiu ir noru lankytis Lietuvoje, bet ir prabangiomis dovanomis – buvęs sutuoktinis jomis nelepindavo, matyt, norėjo kuo daugiau pinigų skirti vakarėliams ir linksmybėms. O iš dabartinio draugo gimtadieniui, kurį šventė sausio 30 d., gavo dovanų stalą su epoksidinės dervos detalėmis, kainavusį 1800 Eur, ir taip pat nepigias voveres skraiduoles.

„Kai pamatėme to stalo nuotrauką, Mindaugas pasakė, kad jis jam labai patinka, tačiau, kai pasisiūliau jam jį padovanoti, atsakė, kad nereikia, juk jis labai brangus – dėl to ir manau, kad jis su manimi yra ne dėl pinigų, nors kol kas darbo ir neturi (gyvename nedideliame miestelyje, kuriame jį rasti nelengva). Na, o voveraites jam padovanojau todėl, kad jis labai myli gyvūnus – manau, tai rodo, kad jis yra geras žmogus“, – sakė Michaelas.