Romui vos gimus jam diagnozuotas cerebrinis paralyžius, tad jam nuo mažens buvo reikalingas didesnis tėvų rūpestis. Jis baigė 10 klasių vienoje rajono mokykloje, mokytojai ateidavo į namus. Tais laikais jis svajojo, kad nori būti didžėjumi, kaip DJ Mamania, tačiau realybėje dabar dažniausiai tiesiog sėdi namuose ir klausosi muzikos.

Ypač jam patinka grupės „Enigma“ ir „Gregorian“, yra lankęsis trijuose „Gregorian“ koncertuose. Ir į koncertus, ir visur kitur jis paprastai vyksta su tėvais. Keliauti automobiliu su šeima jam labai patinka, džiaugiasi pabuvojęs lajų take, Trakuose, vasarą vyksta prie jūros, į neįgaliesiems pritaikytą Monciškių paplūdimį.

Romui reikalinga nuolatinė pagalba ne tik kažkur keliaujant, bet ir namuose: jam sunku pačiam apsirengti ir pavalgyti, ir čia daugiausia juo rūpinasi mama. Jam reikia ir padėti išsiruošti į lauką, tiesa, kieme vežimėliu gali judėti ir pats.

Maža to, Romui sunku ir aiškiai kalbėti, dėl to su nepažįstamais žmonėmis jis linkęs bendrauti ne žodžiais, o sms arba mesendžerio žinutėmis.

Nepaisant viso to, vyras nepraranda vilties rasti draugę, kuriai būtų reikalingas toks, koks yra. Sako, kad rasti antrąją pusę mėgina jau maždaug dešimt metų, jo mama šiam jo sumanymui pritaria. Sesių ar brolių jis neturi, tad vienam labai liūdna.

Vieną draugę jis turėjo, draugavo trejus metus, ji judėjo su vaikštyne. Tačiau santykiai nutrūko – ta mergina jį paliko, pasakiusi, kad nori sveiko draugo.

Taigi Romas ieško toliau. „Daugiausia ieškau per feisbuką, bet nieko čia gero – dažnai vyrai komentuoja, būna, ir įžeidinėja. Be to, aš noriu bendrauti sms žinutėmis, o šiuolaikinės moterys to nesupranta“, – teigė pašnekovas.

Pridūrė, kad jo draugės amžius turėtų būti 30-45 m., jam patinka tamsiaplaukės, ilgesniais plaukais moterys. Charakteriui didelės reikšmės jis neteikia, tačiau reikia, kad draugė būtų rūpestinga – juk reikės, kad ji jį aprengtų ir pamaitintų.

O ar jis ieško sveikos draugės, ar tiktų ir su negalia? „O kas mane pakels, jeigu ji vežimėlyje?“, – atsakė.

Ką gero jis galėtų pasakyti apie save, kodėl tai moteriai turėtų būti su juo gera? „Aš nerūkau ir negeriu. Daugiau nežinau, ką pasakyti, na, bet gal kas nors atsiras rimtai draugystei“, – vylėsi vyras.

Ir paragino visas norinčiąsias rašyti jam sms žinutes mob.tel. 8 607 100 73.