Į Lietuvą atvykusi ukrainietė: jūsų šalis žino, kaip sunku apginti laisvę

„Šiandien kalbu rusų kalba, bet kažkodėl kaimyninė šalis, agresorius, nusprendė mane „išgelbėti“, mane „išlaisvinti“, tuo pačiu naikindamas mano šalį“, – iškilmingame minėjime Seime penktadienį kalbėjo iš Donetsko kilusi Ana Gladkaja.

Ukrainietė pabrėžė, kad jos gimtinėje šiuo metu ištisi miestai šluojami nuo žemės, o užgrobėjai neleidžia žmonėms evakuotis, apšaudo jų automobilius.

„Lietuva kaip niekas kitas žino, kaip sunku pasiekti ir apginti savo laisvę, todėl mes jaučiame jūsų paramą, jūsų solidarumą“, – kalbėjo moteris.

Penkių vaikų mama A. Gladkaja yra gimusi Donetske.

„Prieš aštuonerius metus į Donbasą atėjo karas, mūsų gyvenimas pasidalijo į „iki“ ir „po“. Daugelį mėnesių su vaikais praleidome rūsyje be šviesos, be vandens, be šilumos, neturėjome dujų. Mes ne gyvenome, mes bandėme išgyventi“, – pasakojo ukrainietė.

Ji sakė niekam nelinkinti patirti karo siaubo. Pasak moters, Lietuvoje ji su šeima „pagaliau kvėpuoja taikiu oru“.

„Taika šiandien – labai trapi. Virš visos Europos pakilo didžiulė grėsmė ir tik visi kartu susivieniję mes galime nugalėti šalį agresorę“

„Mūsų laisvė, tai jūsų laisvė. Šlovė Ukrainai, šlovė Lietuvai, šlovė didvyriams!“ – kalbėjo moteris.

Penktadienį Lietuvoje minima Nepriklausomybės atkūrimo diena.

1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Tęsiantis Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, minėjimuose daug dėmesio skiriama ukrainiečių kovai dėl laisvės.