Gražias vietas kolekcionuojančios Dianos atradimai: sunku patikėti, kad visa tai – Lietuvoje

Meilė kelionėms jau nuo mažų dienų

Diana kelionėse jau ne naujokė. Portalui lrytas.lt ji pasakojo, kad jau vaikystėje taip laukdavo įvairių išvykų su šeima, kad sunkiai pavykdavo net užmigti.

„Pamenu, vaikystėje, naktimis prieš keliones negalėdavau užmigti, taip norėdavau, kad kuo greičiau ateitų rytas ir mes išvyktume. Kelionės, net jeigu tai būdavo tiesiog apsilankymas pas močiutę kaime, man buvo kažkas tokio.

Visada buvo smagu pakeisti aplinką, sutikti kitus žmones, kažką naujo pamatyti. Iki šiol, jei savaitgalį niekur neiškeliauju, atrodo, kad jis buvo nepilnas ir kažko trūksta“, – kalbėjo moteris.

Diana atviravo, kad toks hobis jai kilo ir dėl tėčio įtakos, o nuo mažų dienų likę prisiminimai ir dabar skatina judėti į priekį.

„Mano tėtis imdavo mane į ilgus pasivaikščiojimus po Vilnių, tiek vasarą, tiek žiemą daug laiko leisdavome gamtoje, atostogaudavome prie jūros. Iš tų laikų man likę ryškūs ir šilti prisiminimai. Matyt ši patirtis, aktyvus gyvenimas nuo mažumės pasėjo manyje keliavimo sėklą bei užaugino tyrinėtoją“, – sakė ji.

Iš tėčio paveldėtą entuziazmą Diana stengiasi perduoti ir savo vaikams. Tiesa, keliautoja neslėpė, kad kartais tenka pasukti galvą, kuo juos galima sudominti.

„Vaikams patinka mano kelionės ir tai, kad mama yra labai patyrusi kelionių po Lietuvą tinklaraštininkė. Drauge su jais keliavome daugelį vasarų.

Tik dabar, kai vaikai jau tapo paaugliais, tenka paplušėti sugalvojant lankytiną vietą, kuri juos sudomintų. Mano pasiūlymai juk turi būti įdomesni už buvimą su draugais ir išmaniuosius prietaisus“, – su šypsena kalbėjo moteris.

Šypsena atveria daugiau kelių

Socialinėje erdvėje neįmanoma neatkreipti dėmesio į Dianos nuotraukas – visose jose švyti moters šypsena. Nors daug kas dėl blogos nuotaikos yra linkę kaltinti kitus, tačiau pašnekovė sakė, kad svarbiausia pradėti nuo savęs.

„Teigiamas požiūris į gyvenimą yra mano sąmoningas pasirinkimas. Tai būsena, kuriai visada teikiu pirmenybę ir kurios, visų pirma, ieškau pati savyje.

Nelaukiu ir nesitikiu, kad kažkas kitas mane pralinksmins ir parūpins man gerą nuotaiką. Kai einu per gyvenimą su šypsena, gyvenimas man irgi šypsosi“, – kalbėjo ji.

Moteris pasakojo, kad kelionių metu įspūdžius renka ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai, kai sveikata jau nebeleis taip aktyviai keliauti. Taip pat Diana pridūrė, kad prisiminimus renka tiek iš asmeninės patirties, tiek iš kelionių metu nutiktų žmonių pasakojimų.

„Iš kelionių aš pasisemiu teigiamos energijos ir geros nuotaikos. Taip „pasigaminu“ malonių prisiminimų tam laikui, kai pasensiu ir sveikata nebeleis daug keliauti.

Šiuo metu gyvenime vadovaujuosi moto, kuris angliškai skamba taip „Life is short, world is wide and I want to make some memories“ (liet. Gyvenimas yra trumpas, pasaulis – platus, o aš noriu kurti prisiminimus). Net jei tas platus pasaulis apsiriboja tik keliais šimtais kilometrų lietuviško perimetro, tai netrukdo juo mėgautis ir nuveikti dalykų, kurie virsta nuotykiais, naujomis pažintimis ir galų gale gerais prisiminimais.

Mano gera nuotaika ir šypsena padeda prakalbinti žmones ir išgirsti įdomių istorijų, įvelia į įvairius, netikėtus ir smagius nuotykius. Pozityvumas padeda išlikti smalsumui, o kai keliauju smalsaudama, daug dalykų aplink atrodo įdomūs, gražūs, džiuginantys“, – savo patirtimi dalinosi Diana.

Savo užsidegimu norėjo užkrėsti ir kitus

Jau keletą metų internetinėje erdvėje galima rasti ir Dianos kuriamą tinklaraštį „Check in Lithuania“. Keliautoja pasakojo, kad po tiek laiko jau sunku patikėti, kad dar įmanoma atrasti naujų vietų, kurį būtų galima rekomenduoti aplinkiniams.

„Tinklaraštį pradėjau rašyti kai supratau, kad savo kelionių po Lietuvą istorijomis ir atrastų lankytinų vietų rekomendacijomis noriu dalintis ne tik su draugais. Savo užsidegimu keliauti po Lietuvą ir ją geriau pažinti norėjau užkrėsti ir kitus, iki šiol jaučiu poreikį padėti žmonėms lengviau atrasti gražiausius šalies kampelius.

Mano tinklaraštis gyvuoja jau septintą šiltąjį sezoną ir pati negaliu patikėti, kad tiek ilgai aš jį pildau ir kad Lietuvoje vis dar atrandu naujų gražių vietų“, – stebėjosi pašnekovė.

Paklausta, kiek jau Lietuvos lankytinų vietų ir kampelių savo kolekcijoje turi, Diana tikslaus skaičiaus įvardinti negalėjo. Anot jos, per visą laiką suskaičiuoti būtų galima ir daugiau nei du šimtus, o pernai vasarą į sąskaitą buvo įrašytos 68 naujos vietos.

Nors atrodo, kad taip aktyviai keliaujant norimų aplankyti vietų turėtų mažėti, Diana nesutrikusi išvardijo, kokius planus turi šiai vasarai.

„Šią vasarą noriu aplankyti Kauno fortus, detaliau patyrinėti Ignalinos kraštą ir pajūrį. Taip pat planuoju pražygiuoti „Camino Lituano“ kelią, nueiti penkiasdešimt kilometrų per vieną dieną. Manau, kad be viso to dar nutiks daug spontaniškų, dieną prieš savaitgalį sugalvotų išvykų“, – planus dėstė moteris.

Vasarai suplanuotas piligriminis Šv. Jokūbo kelias „Camino Lituano“ Dianai – ne naujiena. Ji papasakojo, kad keletą atkarpų jau teko žygiuoti anksčiau, o tokia galimybė Lietuvoje atveria dar daugiau patyrimų.

„Labai džiaugiuosi, kad turime tokį pažintinį piligriminį kelią. Žmonės, kurie jį sukūrė, sužymėjo, surado piligrimams nakvynės vietas ir iki šiol plečia kelio maršrutus bei jį prižiūri, padarė ir vis dar daro milžinišką, labai vertingą darbą.

Aš, kaip žygių mėgėja, labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turime šį kelią. Tikiuosi, kad jis pritrauks vis daugiau užsienio žygeivių, jie pažins mūsų gražią žalią šalį ir savo istorijomis iš kelionių garsins Lietuvą.

Žinoma, „Camino Lituano“ ir patiems lietuviams padeda geriau pažinti savąjį kraštą. Viena yra keliauti per šalį automobiliu, kai pralekiant nedaug ką spėji užfiksuoti, o visai kas kita eiti neskubriu žygeivio žingsniu – tada pasaulis tau atveria žymiai daugiau spalvų“, – kalbėjo Diana.