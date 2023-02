Per gimtadienį insulto ištikta Kazimiera Prunskienė minės 80-metį: dukra papasakojo apie jos būklę

K.Prunskienės dukra Rasa Vaitkienė pasakojo, kad šiuo metu jos mamos būklė ganėtinai stabili, o nuotaika belaukiant šventės pakili.

Po insulto dešinė politikės kūno pusė liko paralyžiuota, o kalba tapo ribota, bet artimuosius džiugina tai, kad morališkai moteris laikosi tvirtai. „Neretai tokių sunkumų užgriūti žmonės puola į neviltį, užsidaro savyje, ir galiausiai liga nugali, tačiau mama visais laikais buvo kovotoja. Man atrodo, jos atkaklumas bei tvirtybė ir padėjo jai atsitiesti po tokios sunkios ligos – jeigu ne šie bruožai, kažin, ar savaitgalį minėtume tokią gražią sukaktį“, – pastebėjo dukra Rasa.

Gintarine ledi seniau vadinta politikė šiuo metu gyvena Švenčionių rajone su sūnaus Vaidoto šeima gražioje vietoje ant ežero kranto vos už poros kilometrų nuo savo gimtojo kaimo. Darbo dienomis ja rūpinasi sūnaus šeima, savaitgaliais pasikeisdamos atvažiuoja dvi dukros iš Vilniaus. Be to, yra dvi slaugės, kurias artimieji gali pasikviesti ekstra atvejais.

Vežimėlyje sėdinčiai moteriai kartais paskauda nugarą, tad ji kasdien sportuoja – po du kartus per dieną mina treniruoklio dviračio pedalus. „Mamos raginti tikrai nereikia – būna, kad mes užsimirštame, ir tada ji pati primena, kad jau metas sportui. Kai įsijautusi mina dviratį, mes kartais juokais paklausiame, ar jau nuvažiavo iki Labanoro“, – nusišypsojo R.Vaitkienė.

Taip pat K.Prunskienė kasdien žiūri televizijos žinias ir domisi nūdienos aktualijomis. Kaip ir visiems, jai didelį nerimą kelia ir karas Ukrainoje, ir Lietuvos bei pasaulio ekonominė padėtis, taip pat ją domina artėjančių rinkimų rezultatai.

Nors kai kurie moters tariami žodžiai stringa, artimieji supranta, ką ji nori pasakyti. Beje, nors kalbėti jai nelengva, dainų žodžiai liejasi laisvai. Politikė mielai žiūri televizijos „Sveikinimų koncertą“ ir smagiai pritaria mėgstamiems atlikėjams.

„Mama mielai dalijasi savo prisiminimais – atsimena ir vaikystę bei jaunystę, ir savo darbą universitete bei politinę veiklą. Jos prisiminimai šviesūs, ji niekada nemini nepelnytai patirtų nuoskaudų ir netiesos, nedūsauja dėl to, kad po ligos liko prikaustyta prie neįgaliojo vežimėlio. Mama visada sakydavo, kad nėra prasmės gręžiotis atgal ir bandyti pakeisti tai, ko neįmanoma... Nepaisant visko, ji ir šiandien yra labai tvirta asmenybė“, – pasakojo dukra.

K.Prunskienė pasidžiaugti gali ne tik profesiniais laimėjimais – be trijų šaunių vaikų, ji turi ir 9 anūkus bei 4 proanūkus, o vasarą gretos dar pagausės – sulauks ir penktojo. Dominuoja moteriškoji pusė – yra 7 anūkės ir 3 proanūkės. Artimieji juokauja, kad taip nutiko, nes K.Prunskienė buvo įkūrusi Moterų partiją.

Buvusi premjerė svečiuose dažnai sulaukia bičiulių, giminaičių, buvusių kolegų ir bendražygių. Ypač gražus jos ryšys išlikęs su Pirmosios vyriausybės komanda, kuri aplanko profesorę 2–3 kartus per metus, tradiciškai per gimtadienį ar vardadienį ir rūgpjūčio mėnesį, kai ji ilsisi vaikų ir anūkų apsuptyje savo gimtinėje mažame Žvirbliškės kaimelyje savo mylimoje Labanoro girioje. Tuomet skamba dainos, liejasi pokštai, grįžta prisiminimai.

„Po tų susitikimų mama dar kurį laiką tiesiog švyti, net ir sveikata pagerėja“, – sakė dukra.

Šventės vieta parinkta neatsitiktinai

Sūnaus namuose profesorei, turinčiai tiek rūpestingų artimųjų, gyventi patogu, bet ji, buvusi neįtikėtinai veikli ir energinga moteris, ir dabar mėgsta pakeisti aplinką ir labai laukia būsimos kelionės į Vilnių, kur ir minės garbingą sukaktį. Prieš tai sostinėje ji lankėsi per Kūčias ir Kalėdas, kurias tradiciškai sutinka su dukrų šeimomis ir savo broliu Rimantu.

Šios gražios 80-jo jubiliejaus paminėjimo šventės iniciatoriais ir pagrindiniais organizatoriais ir buvo brolis Rimantas ir artima profesorės bičiulė p. Irena. O tuomet prisijungė ir politikės vaikai, pasidalindami jiems patikėtus organizacinius reikalus. Jei viskas vyks pagal planą, sekmadienio popietę vyksianti šventė bus tikrai graži ir jauki.

Iškilmės vyks Šv. Jonų bažnyčioje, į jas pakviestas nemažas būrys buvusių politikės bendražygių, kolegų, bičiulių bei artimųjų.

Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai – Šv. Jonų bažnyčia yra universitetinė, o didelė prof. K.Prunskienės gyvenimo dalis buvo susijusi su akademine veikla Vilniaus universitete.

Šventėje vyks specialiai šiai progai sukurto vaizdo įrašo su įsimintinais premjerės gyvenimo momentais peržiūra, vėliau bus nedidelis koncertas.

Tiesa, vaišės nenumatytos. „Mama visuomet buvo itin svetinga ir vaišinga, bet renginio erdvė tam nepritaikyta, be to, jai dėl sveikatos būklės negalima užsibūti pernelyg ilgai. Esu tikra, kad tokią iškilią dieną svarbiausia ne vaišės, o mielas, jaukus pasibuvimas kartu. Na, o tortą valgysime sodyboje kitą savaitgalį, per mamos vardines kovo 4 d. Tradiciškai Kazimierinės mūsų šeimoje visuomet buvo dar reikšmingesnė šventė nei gimtadienis“, – sakė dukra.

Jubiliejaus nuotaikomis gyvenanti premjerė žino, kad jį sutiks sostinėje, tačiau šventės detalių artimieji jai dar neatskleidė – tai bus maloni staigmena.