Modelio pasakojimas sukrėtė šalį: prodiuseris įviliojęs į fermą paspendė spąstus

Moters liudijimas 2024 metų rugsėjo 25 d. sukrėtė visą šalį, o ji siekia, kad jos atvejis nebūtų pamirštas. G.M.González taip pat atskleidė, kad po šio įvykio jai buvo diagnozuotas mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas.

Neseniai pokalbyje su žurnalistu Rafaelu Poveda tinklalaidėje „Už tylos ribų“ modelis papasakojo, kaip jai pavyko pabėgti nuo J.A.Streamo ir išgyventi šį įvykį.

Pelnė modelio pasitikėjimą

Per interviu jauna moteris atskleidė, kad pirmą kartą susipažino su prodiuseriu per socialinius tinklus per draugės rekomendaciją, nes ji tuo metu su juo dirbo. „Jis sudarė man įspūdį, kad galiu pasitikėti juo ir jo profesionalumu,“ – sakė ji.

Pasak modelio, vėliau prodiuseris susisiekė su ja per „Instagram“ ir pakvietė sudalyvauti projekte. G.M.González susisiekė su jo asistentu, kad suorganizuotų visas detales. Po to ji nuvyko į studiją Rionegre ir buvo nustebinta viso proceso profesionalumo.

Baigus filmuoti, ji sulaukė pagyrų, o prodiuseris pasakė, kad nori vėl su ja bendradarbiauti. Tačiau šįkart jis teigė, kad nebebus visažistų kaip pirmą kartą. „Po truputį jis mažino komandos narių skaičių, tačiau man tai nesukėlė jokių įtarimų,“ – pridūrė ji.

Nors pradžioje viskas atrodė profesionalu, modelis teigia, kad vėliau prodiuserio elgesys pasikeitė. Pirmieji įtarimai kilo, kai jis neleido jai filmuoti savo telefonu, o vieną kartą net atėmė telefoną iš rankų.

Po antro susitikimo prodiuseris paprašė, kad ji liktų namuose, ir pateikė verslo pasiūlymą. „Man buvo pasiūlyta prisijungti prie „OnlyFans“ agentūros,“ – atskleidė G.M.González. Modelis atsisakė, nes tokio tipo darbas nesutapo su jos profesiniais tikslais.

Melagingi darbo pasiūlymai

Pasak modelio, vėliau jis pakvietė ją filmuotis vienoje fermoje Kopakabanoje. „Jis man pasakė: „Noriu pateikti tau pasiūlymą, turiu draugą Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuris yra menininkas ir jam reikia muzikinio vaizdo klipo.

Aš jau turiu ūkį, išsikrausčiau iš buto, kuriame gyvenau, nes nemėgstu butų“. Jis man pasakė, kad jų nemėgsta, nes negali pažeisti taisyklių. Maniau, kad tai dėl to, jog jis mėgsta triukšmingus vakarėlius, bet paskui viskas pasikeitė“, – pasakojo jauna moteris.

Teigiama, kad prodiuseris pasiūlė keturis milijonus pesų (kiek daugiau nei 180 tūkstančių eurų) už savaitgalį, kurį ji dirbs. Kad sustiprintų jos pasitikėjimą, jis pasidalijo su ja visomis fotosesijos detalėmis su nuorodomis į kitus modelius ir fotosesijai reikalingą garderobą.

Podkaste G.M.González papasakojo, kad atvyko 21 valandą, nes buvo numatyta filmuoti naktines scenas Kopakabanos bare. Ji pasisveikino su amerikiečiu ir jo asistente Laura, o tada atsisėdo laukti. Praėjus dviem valandoms, modelis pradėjo nerimauti, nes negavo informacijos, kada keliaus į filmavimo vietą. „Man tai atrodė nepagarbu,“ – sakė ji.

Teko pernakvoti

Tačiau modelis nusiramino, kai J.A.Streamas pasakė, kad nereikia jaudintis, nes jis sumokės už laiką ir įrašus atliks kitą dieną. Kadangi jos vairuotojas jau buvo išvykęs, modeliui neliko nieko kito, kaip sutikti praleisti naktį pas prodiuserį.

Po to ji pradėjo pastebėti dalykus, kurie ją išgąsdino. „Sėdint svetainėje, jis ištraukė maišelį iš kišenės ir paklausė: 'Nori?' Aš atsakiau: 'Ne, ačiū',“ – papasakojo ji. Pasak jos, tai buvo narkotinės medžiagos, todėl ji nusprendė nueiti į savo kambarį ir pailsėti, kad būtų pasirengusi rytojaus filmavimui.

Pasak G.M.González, Laura paprašė jos eiti gultis į kambarį šalia virtuvės, kad būtų „patogiau“. Kai ji įėjo, pamatė, kad ten buvo visi J.A.Streamo daiktai. Po kurio laiko atėjo prodiuseris ir pradėjo kalbėti, kad nori „ją išgelbėti“ ir „padėti jos profesinei karjerai“.

Ji paprašė jo išeiti ir miegojo, tačiau prabudo šeštą ryto nuo muzikos. Ji vėl užsimerkė ir atsikėlė devintą ryto. Vėliau ji paklausė Lauros apie dienos planus, tačiau ši aiškiai neatsakė.

„Durys atsidarė. Jis įsiveržė į kambarį, aš neturėjau užrakto ir kažkodėl negalėjau pabėgti. Jis įėjo ir mano refleksas buvo nežiūrėti tiesiai į jį, nes įėjo kaip įsibrovėlis, mačiau jį nuogą, laikantį maišelį su baltais milteliais ir kažkokiu laidu,“ – pasakojo G.M.González.

Jauna moteris bandė pasiimti telefoną, kad išsikviestų pagalbą, tačiau nesugebėjo. Teigiama, kad vyras užšoko ant jos ir pradėjo versti ją atlikti oralinį seksą. G.M.González sakė, kad šaukė, tačiau niekas neskubėjo į pagalbą.

„Jis buvo labai šiurkštus, bandžiau kažką sulaužyti, spardyti baldus, bandyti pasiekti duris, dūriau jam į akis, į sėklides. Aš kovojau, prisiekiu, kad kovojau“, – pasakojo ji.

Pastebėjęs jos pasipriešinimą, vyras grasinęs ją nužudyti. „Jis suėmė mane už plaukų, prisitraukė atgal, užspaudė kaklą, burną ir nosį. Jis norėjo mane uždusinti ir tuo pačiu metu pasmaugti,“ – pasakojo modelis.

Jauna moteris pasakė, kad nustojo kovoti, nes bijojo, kad jis ją nužudys. Ji bandė jį įtikinti, kad jis nesielgtų su ja taip, tačiau tai buvo neįmanoma. „Tai truko daugiau nei 45 minutes, o aš negalėjau judėti. Nebepavyko šaukti, Laura nepasirodė, o muzika išorėje toliau skambėjo labai garsiai,“ – pridūrė ji.

Galiausiai, kai viskas baigėsi, G.M.González pradėjo galvoti apie pabėgimą. „Aš negalėjau sustabdyti jo smurtavimo, bet galėjau išgelbėti savo gyvybę,“ – svarstė ji.

Pavyko pabėgti

Jauna moteris sugebėjo paskambinti vairuotojui Andersonui, kuris ją atvežė į fermą, kad jis ją skubiai pasiimtų. Po ilgo laiko ji sugebėjo įtikinti prodiuserį leisti jai išvykti.

Vairuotojas nuvežė ją pas draugę, ir ji pasikonsultavo, ką daryti toliau. Ji nuvyko į prokuratūrą ir buvo aktyvuotas fuksijos kodas – skubios pagalbos protokolas seksualinio smurto atvejais. Jai buvo suteikta medicininė pagalba dėl lytinio smurto ir bandymo nužudyti.

Po jos pasakojimo žurnalistas paklausė, kodėl ji tiek laiko delsė viešai paskelbti apie savo išnaudojimą. Modelis atsakė: „Nenorėjau trukdyti teisminiam procesui. Pasitikėjau Kolumbijos teisiniais procesais ir tuo, kaip jie saugo moteris, ypač seksualinio smurto atvejais.“

Parengta pagal eltiempo.com