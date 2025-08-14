Linas Pernavas: apie Ignaliną, darbą ir vertybes

Svečią kalbino bibliotekininkė Laima Banienė. Dalintasi mintimis apie gimtąjį kraštą, tautinį identitetą, vertybes ir pastangas dirbti taip gerai, kaip tik gali ir dar daugiau. Pradėta nuo prisiminimų apie vaikystę, kuri prabėgo Didžiasalyje. Miestelyje tuomet veikė keramikos gamykla ir jis išgyveno klestėjimo metą. Lino tėtis dirbo ekskursinio autobuso vairuotoju, todėl šeima daug keliavo – kur tik buvo galima. Prisiminimuose ir bėgiojimas su draugais kieme, karstymasis ant skersinio, ir uogiene užtepto batono riekė, o paskui ašaros dėl gauto ketverto, kuris stropiam mokinukui atrodė toks blogas pažymys. Jau 10-oje klasėje Linas žinojo, kad bus policininkas. Puikiai mokėsi, o laisvu laiku rūsyje kilnojo svarmenis. Sportas ir dabar jam labai svarbus. Kitąmet 50-metį švęsiantis vyras, šioje srityje turintis svarių laimėjimų, yra puikios formos ir nesiruošia labai lėtinti tempo.
Lino karjeros kelias nuo policininko darbo Didžiasalyje kryptingai, laiptelis po laiptelio, vedė per Ignaliną, Zarasus, Uteną, Kauną iki Vilniaus – Lietuvos policijos generalinio komisaro posto. 2019 metais, baigiantis kadencijai, reikėjo rinktis kitą kelią. Tuo metu Londone įsteigta Lietuvos policijos atašė pareigybė suintrigavo, nes reikėjo viską pradėti ir susikurti pačiam, tapti tiltu tarp dviejų valstybių policijos sistemų. Pirmiausia ieškota ryšių, pažinčių, stengtasi pačiam save pristatyti ir parodyti, kad esi naudingas. Londono policijoje dirba apie 30 lietuvių. Juos visus pavyko suburti į bendrą grupę, kurioje galėjai komunikuoti, dalintis informacija.
Organizuoti vizitai, susitikimai, konferencijos, daug bendrauta ir bendradarbiauta su lietuvių bendruomenėmis, dalyvauta bene visuose svarbiausiuose jų renginiuose. Užsimezgusi draugystė vėliau padėjo darbe. Kas seka Lino Pernavo įrašus socialiniuose tinkluose, prisimena jo pasakojimus apie įvykdytas operacijas ir sulaikytus Lietuvoje sunkius nusikaltimus padariusius ir Londone besislapstančius asmenis. Susitikime pasakota, kaip buvo rastas ir į Lietuvą pargabentas 19-ka metų Londone gyvenęs jaunos merginos žiaurios žmogžudystės vykdytojas.
Linas Pernavas sakė, kad jam didžiausias prioritetas – šeima ir vaikai, iš kurių mokosi ir išmoksta naudingų dalykų. Ir apskritai – Lietuvos jaunimas yra puikus, tik jam reikia leisti veikti, dirbti, reikia juo pasitikėti. Kažkada jam pačiam sakydavo, kad tam tikroms pareigoms jis per jaunas, dabar sako, kad per senas. Tokia logika ir įvairiais komentarais tikrai negali vadovautis ar būti nuo jų priklausomas. Linas nekuria karjeros planų tolimesnei ateičiai. Jis susikoncentruoja į esamą laiką ir stengiasi kiek įmanoma daugiau nuveikti ten, kur dabar dirba. Todėl ir jokių baimių priimti nepopuliarių sprendimų ar imtis pertvarkų, kurios gali kažkam nepatikti, jis neturi.
Paklaustas, kokią Ignaliną mato po 10-ties metų, svečias sakė, kad kiekvienas turi vis kitą matymą, tačiau nereikia dairytis į šalis ar laukti, o pirmiausia savęs paklausti, ką pats gali padaryti, kad miestas ar gyvenimas keistųsi. Čia, kaip ir daugeliu kitų atvejų, tinka jo mėgstamas posakis –“Eik prie veidrodžio!“. Jauniems žmonėms Linas linki keltis, eiti, daryti, turėti svajonių, tikslų.
Tam, kad taptum savo krašto ambasadoriumi, kad norėtum kažką nuveikti dėl jo, būtinas emocinis ryšys. Kai jis yra, viskas vyksta savaime. Linas pasakojo, kad jau kelinti metai į Ignaliną kviečiasi savo kolegas ir jiems pristato miestą, lankytinas vietas. Šiais metais pabuvota Bitininkystės muziejuje, kuris visiems labai patiko, buvo didelis atradimas. „Reikia pagyventi kitur, kad suprastum, koks gražus, puikus, saugus ir patogus gyventi mūsų kraštas. Mes realiai gyvename Rojuje, kalbant ir apie Ignaliną, ir apie Lietuvą, tik to daugelis neįvertinam, nes gal per mažai keliaujam...“,– sakė L. Pernavas. Jis pats niekada nesvarstė galimybės nuolat gyventi užsienyje.
Susitikime klausta ir apie Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklą. 1997 m. įkurta tarnyba veikė prie Vidaus reikalų ministerijos. Nuo 2000 m. ji tapo atskira institucija, atsiskaitanti Seimui ir Prezidentui. Jos pagrindinė veikla, kaip minėta, yra antikorupcinis švietimas, korupcijos prevencija, analitinė žvalgyba ir korupcinių nusikaltimų tyrimai. „Daug dirbame ir tarptautinėje erdvėje. Esame žinomi bei vertinami Europoje.“,– sakė L. Pernavas. Jis išrinktas Europos partnerių prieš korupciją ir Europos Sąjungos kontaktinių asmenų prieš korupciją tinklo valdybos prezidentu. Taigi, veiklos ir atsakomybių tikrai netrūksta. Atsipalaidavimo akimirkos retos, todėl jos taip branginamos.
Susitikime buvo malonu klausytis aiškios, paprastos ir nuoširdžios daug veikiančio ir nuveikusio žmogaus kalbos, jausti stiprios asmenybės pasitikėjimą ir dvasinę jėgą. Linui Pernavui kuo geriausios kloties linkėjo savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius, už skirtą laiką ir įdomų pokalbį dėkojo bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė. „Linkiu jums tapti Lietuvos Respublikos prezidentu ir tikiuosi to laiko sulaukti“, – vylėsi viena solidesnio amžiaus renginio dalyvė, su svečiu įvairiomis temomis diskutavusi ir jo asmenybę bei kalbą gyrusi. Jos žodžiai palydėti plojimais.