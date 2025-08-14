Prieš pat vestuves kaunietis nepabūgo rizikuoti gyvybe: didvyriui – padėkos už išgelbėtus žmones

Naujienų portalas Lrytas susisiekė su vienu iš didvyrių, kauniečiu Danu Labašausku. Vaikinas pasakojo, kad su šeima leido laiką kopose, kai jo teta pastebėjo, kad jūroje skęsta žmonės.
„Viskas įvyko staiga. Iš pradžių pamanėme, kad skęsta vaikai. Bėgdamas žemyn nuo kopų dar pagalvojau, kad gal kažkas taip nesmagiai juokauja. Sustojęs prie vandens pamačiau, kad iš tiesų jiems reikia pagalbos“, – pasakojo pašnekovas.
Vaikinas neslepia supratęs, kad toks poelgis gali būti pavojingas jo paties gyvybei. Kaunietis prasitarė, kad už mėnesio jo laukia svarbus gyvenimo įvykis – vestuvės su mylimąja Gita. Tačiau tą akimirką jis galvojo ne apie save, o apie tai, kaip padėti į nelaimę papuolusiems žmonėms.
„Mano sužadėtinė šaukė, kad nebėgčiau, nerizikuočiau, bet negalėjau tiesiog stovėti ir žiūrėti, kad kažkam nutiko tokia nelaimė.
Daug žmonių stovėjo, žiūrėjo, nieko nedarė, todėl supratau, kad turiu pabandyti kuo nors padėti. Būtų pačiam buvę nesmagu ir skaudu, jeigu žmonės būtų nuskendę“, – sakė kaunietis.
Anot vaikino, nors tą akimirką įsijungė adrenalinas ir neliko baimės, kartu suveikė ir šaltas protas.
„Kai jau bėgau į vandenį, pagalvojau, kad jeigu neišeis, nebandysiu rizikuoti savo gyvybe, nes nesu gelbėtojas ar profesionalus plaukikas.
Tačiau sėkmingai nuplaukiau iki merginos. Supratau, kad nereikia vaidinti didvyrio, todėl iš pradžių nusprendžiau ištraukti ją ir tada grįžti kito žmogaus“, – kalbėjo jis.
Danas pasidžiaugė, kad nelaimės akivaizdoje jam į pagalbą atskubėjo kitas poilsiautojas, kuris taip pat neliko abejingas.
„Paėmiau merginą ir jau eidamas atgal pamačiau, kad kitas vaikinas praplaukė pro mane. Supratau, kad viskas bus gerai ir jis ištrauks tą vyrą, kuris, kaip paaiškėjo, buvo tos merginos tėtis“, – sakė pašnekovas.
Į vandenį šoko ir Dano būsima žmona, kuri padėjo jam išvesti merginą į krantą. Kauniečio teigimu, tą akimirką tiek jis, tiek nukentėjusieji buvo ištikti šoko būsenos.
„Beveik nekalbėjom, aš tik skendusiai merginai pasakiau, kad gali švęsti antrą gimtadienį, o jos tėvas priėjęs paspaudė ranką. Visiems buvo stresas“, – prisimena jis.
Tačiau šis nemalonus įvykis Dano atmintyje, be abejonės, įsirėžė ilgam. „Nesu pats skendęs ar ką nors traukęs, labai tikiuosi, kad tokį dalyką matau pirmą ir paskutinį kartą“, – sakė naujienų portalo Lrytas kalbintas vaikinas.
Tiesa, vaikinas teigė esantis įsitikinęs, kad nelaimės metu paplūdimyje nebuvo iškelta raudona vėliava. Taip pat, anot jo, gelbėtojai į įvykio vietą atvyko per vėlai.
„Gelbėtojai pasirodė gerokai po laiko. Jeigu būtume su tuo vaikinuku šių žmonių neištraukę, dar kelios minutės ir būtų buvę prastai“, – teigė vaikinas.
Poilsiautojai reiškė priekaištus gelbėtojams
Kaip portalui klaipėda.diena.lt komentavo tuo metu pajūryje budėjęs gelbėtojas Juras Kilijonas, mergina su tėčiu nebuvo nuplaukę toli, apie 20–25 metrus nuo kranto, o gelbėtojai tuo metu ruošėsi kelti raudoną vėliavą, nes stiprėjo bangavimas.
„Jie toli nebuvo nutolę, gylis ten buvo iki juosmens. Bet dera suprasti, kad esant tokiam bangavimui net žmogaus šauksmo krante nesigirdi. Žmonės sakė, kad mergina sušuko. Tik arčiausiai buvusieji galėjo išgirsti. Aš jos klausiau, kodėl nemojavo rankomis“, – klaipėda.diena.lt pasakojo J. Kilijonas.
Minėtam portalui gelbėtojas taip pat pakomentavo ir socialiniuose tinkluose kilusias kalbas ir priekaištus gelbėtojams.
„Gelbėtojas atbėgo iki merginos 120 metrų. Aš atvažiavau, vos tik gavau žinią. Patys žmonės jokių pretenzijų nereiškė. Mes turėjome ką veikti tą dieną, jūroje buvo aibė žmonių, kurie dar norėjo maudytis plevėsuojant raudonai vėliavai“, – patikino J. Kilijonas.
Palangos meras Šarūnas Vaitkus po šio įvykio savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje išreiškė padėką kiekvienam, kas neliko abejingas.
„Norėčiau iš visos širdies padėkoti visiems pilietiškiems žmonėms, kurie vakar, nepaisydami pavojingų jūros sąlygų, neliko abejingi ir skubėjo į pagalbą vandenyje blogai pasijutusiai merginai. Kaip šįryt informavo gelbėtojai, incidentas įvyko vakar apie 17.30 val. paplūdimyje tarp Mėlynosios vėliavos ir „Žuvėdros“.
Keliolika metrų nuo kranto besimaudančiai dvidešimtmetei merginai iš Vilniaus netikėtai sutriko sveikata ir savarankiškai pasiekti krantą jai jau buvo sudėtinga. Į pagalbą merginai puolė tiek krante buvę šeimos nariai, tiek aplinkiniai žmonės – atsitiktiniai poilsiautojai, kurie parodė išskirtinį pilietiškumą ir žmogišką atjautą. Iškviesti gelbėtojai taip pat nedelsiant atvyko į įvykio vietą. Kartu su pilietiškais pagalbininkais sunegalavusi mergina jau buvo pasiekusi krantą, žmonėms prilaikant jai pavyko išbristi.
Poilsiautoja paaiškino, kas nutiko, ir atsisakė medikų pagalbos. Dar kartą reiškiu nuoširdžią padėką kiekvienam, kuris neliko abejingas. Tokie veiksmai atspindi tikrąją bendruomeniškumo ir atsakomybės dvasią. Tai – tikroji, pilietiška Lietuva. Linkiu visiems saugių likusių vasaros dienų ir primenu: būkime dėmesingi vieni kitiems, nes kiekvienas iš mūsų gali būti svarbus kito žmogaus gyvenime. Ir saugokime savo sveikatą!“ – rašė Š.Vaitkus. Kiek vėliau Palangos meras papildė įrašą ir paskelbė, kad apie situaciją atsiliepė ir pati skendusioji mergina.
„Niekaip negalėjome išplaukti į krantą dviese – su tėčiu. Plaukti mokame gerai. Taip nutiko, kad neįvertinome Baltijos jūros grėsmės ir linksmai besimaudant jūra mus nunešė toliau negu būtų saugu.
Galiausiai linksmybės virto pragaru – pakliuvome į vietą jūroje, kurioje srovės sueina, kur nėra lūžtančių bangų. Toje vietoje jūros bangos mus ir bandė mesti į krantą, bet ir vėl traukė gilyn pas save.
Natūraliai iš visų jėgų stengėmės priplaukti krantą, bet, pasirodo, turėjome plaukti šonu ir gaudyti lūžtančias bangas, kas mums padėtų išplaukti į seklesnę jūros vietą.
Panika, vis senkančios jėgos, jūros gurkšniai ir oro trūkumas – rodės, krantas netoli, bet jūra nepaleidžia ir blaškomės toje pačioje vietoje. Buvome netoli mirties“, – merginos žodžiais dalijosi Š.Vaitkus.
Jis dar kartą padėkojo neabejingiems piliečiams bei priminė, kad jūroje reikia elgtis atsargiai.
„Darsyk nuoširdžiai dėkoju tiems žmonėms, kurie neliko abejingi ir padėjo išvengti tragedijos. Gaila, kad nežinau tų drąsių žmonių pavardžių, žemai lenkiu galvą. Labai prašau, mylėkime jūrą, bet nepamirškime – ji stipresnė už mus“, – „Facebook“ įraše rašė Palangos meras.
Palangaskęstančiųjų gelbėjimasskęstantys žmonės
Rodyti daugiau žymių