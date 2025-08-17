Po 20-ies metų tarnystės žymus kunigas palieka Nidą

„Klebonas Rimvydas buvo su mūsų Neringos bendruomene kartu per šventes ir liūdesyje, lydėjo per gyvenimo slenksčius, o svarbiausia – mokė būti žmonėmis vieni kitiems. Nuoširdžiai dėkoju už tarnystę. Pavydime Naujajai Akmenei ir lauksime atvykstant pasisvečiuoti!“ – sekmadienį rašė Neringos meras Darius Jasaitis.
Kunigas R. Adomavičius Neringos (Nidos Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos) parapijoje tarnavo ištikimai net 20 metų – nuo 2005 metų liepos iki šių metų vasaros, kai buvo paskirtas Naujosios Akmenės parapijos klebonu ir dekanu. Per tuos du dešimtmečius jis stipriai įsijautė į vietos gyvenimą, tapo brangus Neringos žmonėms, čia vaikščiojo kone kasdien, rodė darnią bendrystę su parapijiečiais.
Ypatingas jo talentas – dainavimu praturtintos mišios bei renginiai, kuriuose balsas skambėjo ne tik Mišių metu, bet ir jubiliejų minėjimuose ar Neringos gimtadienio koncertuose. Tačiau šiandien – paskutinės jo Mišios parapijoje, prisilietimas prie bendruomenės širdžių – ir paskutinės dainos, skambančios jo balsu.
Rugpjūčio 17-oji – jo atsisveikinimo diena, paskutinės Mišios, kurios buvo aukojamos Nidos ir Juodkrantės bažnyčiose, kur klebonas tradiciškai dainuoja. Dainavimu jis sugebėjo suvienyti bendruomenę, suteikti pamaldoms šilumos ir artumo. Jo balso unikalumas ne kartą virpino susirinkusiųjų širdis – ar tai būtų jaunavedžiai, netikėtai nustebinti melodinga daina, ar miesto gimtadienio šventės, kuriose jo balsas tapdavo šventinės nuotaikos kulminacija.
Kaip jau rašyta, gegužės pabaigoje R. Adomavičius paminėjo tarnystės Dievui trisdešimtmetį. 20 metų tarnystės jis atidavė Neringos savivaldybei. Anksčiau R. Adomavičius tarnavo Čikagoje, JAV.