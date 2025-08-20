Tragedija ištiko miegamajame – moteris mirtinai nuspaudė savo vyrą

Nelaimingas atsitikimas miegamajame baigėsi 59-erių vyro mirtimi.
Nepaisant greitos liudininkų reakcijos ir gelbėtojų pastangų, vyro gyvybės išgelbėti nepavyko.
Tragedija įvyko Portugalijos Porto mieste pirmadienį, rugpjūčio 11 d., šiek tiek po vidurnakčio.
Portugalijos žiniasklaidos duomenimis, pora buvo miegamajame, kai moteris prarado pusiausvyrą ir užgriuvo ant gulėjusio vyro.
Sverianti daugiau nei 100 kg 60-metė atsidūrė tarp lovos ir sienos, todėl negalėjo pati atsikelti.
Kaip nustatė tyrėjai, auka buvo liekno kūno sudėjimo ir greitai prarado sąmonę. „Įstrigusios žmonos, kuri negalėjo pati atsikelti, šauksmus išgirdo kaimynai“, – pranešė vietos žiniasklaida.
Triukšmas ir šauksmai iš buto sukėlė nerimą pastato gyventojams. Jie nedelsdami išlaužė duris, kad patektų į vidų.
Pasak „Jornal de Notícias“, reikėjo net penkių žmonių, kad pakeltų moterį ir išlaisvintų vyrą. Deja, kai 59 m. vyro kūnas buvo išlaisvintas, jis jau buvo be sąmonės.
Į vietą atvyko gelbėjimo tarnybos – Porto savanoriai ugniagesiai ir reanimacijos medikų komanda. Gelbėtojai bandė gaivinti, tačiau be rezultatų. Gydytojai vietoje konstatavo mirtį. Autopsija parodė, kad mirties priežastis buvo uždusimas.
Pareigūnai analizuoja nelaimingo atsitikimo aplinkybes. Pagal pirminius nustatymus nėra požymių, kad į nelaimingą atsitikimą būtų įtraukti tretieji asmenys. Mirtis pripažinta nelaimingu atsitikimu, tačiau tyrimas turi nustatyti visas dramatiškos nakties Porto daugiabutyje detales.
Parengta pagal fakt.pl
nelaimingas atsitikimasPortasantsvoris
Rodyti daugiau žymių