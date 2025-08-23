Neregėtas įžūlumas: vedęs verslininkas lėktuve mėgino išprievartauti penkiolikmetę

44-metis vedęs vyras užpuolė šalia jo sėdėjusią paauglę per devynių valandų kelionę iš Mumbajaus į Ciurichą.
Kovo mėnesį, kai įvykdė šį nusikaltimą, nusikaltėlis buvo verslo kelionėje Belgijoje.
Mergaitė ir vyras trumpai ir paviršutiniškai pasikalbėjo, o tada nepilnametė užmigo.
Tada vyras prisiartino prie aukos ir atliko seksualinius veiksmus su ja ir savimi.
Jis ją kelis kartus palietė ir uždėjo ant jos ranką.
Mergaitė nereagavo. Skrydžiui tęsiantis, mergaitė sėdėjo ir toliau miegojo, atsirėmusi į sėdynės atlošą. Jos galva ir viršutinė kūno dalis buvo po antklode.
Tada vyras įvykdė savo išpuolį. Kaltinamajame akte teigiama, kad mergaitė dėl žiauraus elgesio patyrė šoką ir negalėjo nieko pasakyti ar padaryti.
Todėl ji iškentė išpuolį be žodžių ir nejudėdama, kol kaltinamasis pats ją paleido.
Vyras buvo iškart suimtas po to, kai lėktuvas nusileido Ciuricho oro uoste.
Teisme jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir pareiškė, kad suprato padaręs klaidą.
Jis taip pat prisipažino, kad mergaitė nesutiko, ir sakė, kad žinojo, jog ji jauna, nors ir nežinojo jos tikslaus amžiaus.
Vyras gavo pusantrų metų lygtinę bausmę, bet jos atlikti nereikės, nes jis nuo kovo mėnesio buvo suimtas.
Teisėjas apibūdino bausmę kaip gana švelnią.
Vyrui uždrausta atvykti į Šveicariją per ateinančius penkerius metus ir visą gyvenimą užsiimti bet kokia veikla, susijusia su nuolatiniu bendravimu su nepilnamečiais.
Po teismo vyras buvo paleistas iš arešto ir perduotas Migracijos tarnybai deportacijai.
