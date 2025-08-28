Turtinga moteris parsivedė į namus benamį – šis ją uždaužė plaktuku

37-erių metų trijų vaikų motina Victoria Adams buvo mirtinai uždaužyta į galvą 39-erių metų Apapale‘o Adoumo, kuris gyveno benamių prieglaudoje, o tada buvo pakviestas apsistoti V.Adams namuose Hamersmite, pranešė laikraštis „The Times of London“.
Antradienį teisme A.Adoumas prisipažino kaltu dėl nužudymo.
Tyrėjai vasario 9 d. V.Adams rado gulinčią veidu žemyn savo miegamajame su juodu šiukšlių maišu ant galvos ir ant jo uždėta pagalve, teigiama pranešime.
Jai buvo suduota mažiausiai dešimt kartų į galvą iš nugaros ir iš šono.
Benamį ji į namus buvo parsivedusi prieš keletą dienų, vasario 6 d., bet po to paprašė išeiti.
Prabangaus Londono rajono, kur namai kainuoja daugiau kaip milijoną eurų, kaimynai buvo sukrėsti šios žiaurios žmogžudystės – vienas iš jų teigė, kad girdėjo V.Adams namuose skambančius klyksmus.
A.Adoumas buvo suimtas, kai bandė vėl įsibrauti į nužudytos moters butą Hamersmite – policijai jis sakė, kad atėjo atsiimti savo daiktų.
Londono policija teigė, kad areštuojant jį pas jį buvo rastas nužudymo įrankis.
A.Adoumas anksčiau buvo teistas už smurtinius nusikaltimus prieš moteris.
Kai jo paprašė pateikti pareiškimą teismui, A.Adoumas parengė užrašus, kuriuose „niekino“ savo nužudytą moterį.
Anot laikraščio „The Times of London“, V.Adams ir anksčiau buvo kvietusi benamius apsistoti savo namuose.
Parengta pagal nypost.com ir bbc.com