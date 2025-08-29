Palaidojusi vyrą jauna mama sužinojo, kad gyvens tik metus – laukė širdį veriantis sprendimas

Keelie Towler, jauna mama iš Veikfildo (Jungtinė Karalystė), neseniai kreipėsi į gyventojus siekdama surinkti 70 tūkst. svarų sterlingų gydymui Meksikoje. Moteris tikisi, kad šis gydymas bent kiek nors prailgins jos gyvenimo trukmę. Ji ėmė prašyti pagalbos sužinojusi, kad prieš tai išggydytas vėžys atsinaujino ir dabar yra nepagydomas.
Keelie nori daugiau laiko praleisti su savo sūnumi, kuris prieš dvejus metus tragiškai išgyveno savo tėvo mirtį, rašo leidinys Mirror.co.uk.
Dar prieš penkerius metus, 2020 m., Keelie ir jos vyras Scottas išgyveno pačius laimingiausius savo metus. Pora džiaugėsi sulaukę pirmagimio sūnaus Ruperto. Tiesa, laimė truko neilgai. Keelie netikėtai aptiko guzelį, jai buvo diagnozuotas krūties vėžys.
Keelie leidiniui „NeedtoKnow“ anksčiau sakė: „Kai pirmą kartą pastebėjau guzelį, maniau, kad tai bus kažkas paprasto. Tikėjausi, kad gydytojas mane nuramins ir išsiųs namo. Bet kai jie an pasakė, kad tai gali būti vėžys, visas mano kūnas tiesiog aptirpo. Po to nieko daugiau negirdėjau. Galėjau galvoti tik apie savo mažąjį berniuką“, – prisiminė K.Towler.
Po intensyvaus gydymo, operacijos, 13 chemoterapijos ciklų ir 15 radioterapijos seansų, Keelie galiausiai džiaugėsi, kad po dvejus metus trukusios kovos ji pasveiko. Su nauja viltimi Keelie ir jos šeima nusprendė parduoti savo namą ir įsigyti didesnį.
„Po visko, ką patyrėme, pagaliau pajutome, kad galime atsikvėpti. Nekantravome judėti į priekį – tik mes trys. Tai atrodė kaip naujo etapo pradžia ir aš nuoširdžiai maniau, kad blogiausia jau praeityje.“
Tačiau jau kitąmet, 2023 m., jai ir jų dvejų metų sūnui matant, 33 metų Scottas tragiškai mirė nuo kraujo krešulio jų naujuose namuose. Keelie tuomet kalbėjo: „Tai buvo trauma. Jis buvo mano gyvenimo meilė. Vieną minutę kalbėjomės, kitą – jo nebėra. Turėjau išlikti stipri dėl Ruperto, bet viduje buvau sugniuždyta.“
Jauną našlę greitai pradėjo kamuoti galvos skausmai ir koordinacijos sutrikimai. Ji pasakojo: „Aš tiesiog nesijaučiau gerai. Iš pradžių maniau, kad tai stresas ar sielvartas, bet paskui viskas pablogėjo. Daugiau nebegalėjau to ignoruoti – žinojau, kad kažkas negerai.“
Praėjus beveik metams po Scotto mirties, Keeli sveikata vėl pablogėjo. Galiausiai ji sužinojo, kad vėžys atsinaujino ir plinta į smegenis.
Iš pradžių atrodė Gama peilio terapija, tiksli spindulinė terapija daug žadanti, Keeli auglys gydymo metu ėmė mažėti. Tačiau kiek vėliau atsirado naujų simptomų, o tolesni tyrimai atskleidė agresyvią vėžio formą. Šį kartą – pavojingai arti pagrindinės arterijos.
Nepaisant operacijos, atliktos 2025 m. vasarį, Keeli patyrė insultą, kuris paralyžiavo moters kūno dešinę pusę, jauna mama nebegali kalbėti.
Medikai K.Towler gerų žinių neturi. Prognozuoja, kad jai beliko gyventi vos 12–18 mėnesių. Ji jau nusprendė, kad blogiausiu atveju sūnumi Rupertu rūpinsis mama Colleen ir jos patėvis Steveas.