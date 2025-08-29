Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Rugsėjo 1-ajai artėjant – netikėtas pasiūlymas lietuviams: štai ko prašo vietoj gėlių

2025 m. rugpjūčio 29 d. 18:30
Lrytas.lt
Rugsėjo 1-oji – ypatinga diena, kai gatves nuspalvina šypsenos, vaikų juokas ir, be abejo, gėlių jūra. Tačiau šiemet Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenė ragina gėles iškeisti į kilnų darbą.
Vietoj tradicinių gėlių, skirtų mokytojams, kviečiama prisijungti prie projekto „Bendra gėlė hospisui“ ir padovanoti viltį tiems, kurie išgyvena sunkiausius savo gyvenimo momentus.
Sesers Michaelos Rak kreipimusi ir informacija apie iniciatyvą Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas pasidalijo „Facebook“ paskyroje.
„Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu prašome rugsėjo 1 dieną prisijungti prie projekto „Bendra gėlė hospisui“, kurio metu kviečiame dalintis džiaugsmu, gerumu, širdies jautrumu ir vietoj gėlių skirti auką hospiso pacientų reikmėms.
Kiekviena auka padeda žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo momentais. Padėti kitiems yra gražu, tai tarsi gėlė, kuri pražysta Jūsų gerumo dėka.
Pasidalinkite savo gerumu ir padėkite pražysti vilties žiedui hospise. Su viltimi ir dėkingumu ses. Michaela Rak“, – rašoma paskelbtame įraše.
