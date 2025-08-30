Prieš skubią operaciją trylikos metų šaudynių auka chirurgo paprašė tik vieno dalyko

Berniuko išgyvenimai aprašyti jo šeimos sukurtame „GoFundMe“ puslapyje, kuriame iki ketvirtadienio popietės buvo surinkta šiek tiek daugiau nei 19 000 dolerių jo medicininiams išlaidams padengti. Akcijos organizatoriai teigia, kad Endre „parodė savo amžių pranokstančią stiprybę ir tikėjimą“, išgyveno operaciją ir dabar atsigauna ligoninėje.
Jie priduria, kad chirurgas vėliau giminaičiams pasakė, kad Endre „su drąsa, įkvėpusia visą medicinos komandą, įveikė siaubingą įvykį“.
Pareigūnai ketvirtadienį pranešė, kad buvo nustatyta dar viena šaudynių auka, todėl bendras sužeistųjų skaičius siekia 18 – be to, žuvo du 8 ir 10 metų vaikai.
Trečiadienį prasidėjus šaudynėms, Endre buvo vienas iš dešimčių mokinių, susirinkusių į mišias prieš mokslo metų pradžią. Jis buvo sužeistas į pilvą apie pusę devynių ryto.
Tyrėjai teigia, kad šaulys, identifikuotas kaip 23-ejų Robinas Westmanas, šaudė pro bažnyčios langus, iš išorės užbarikadavo mažiausiai du išėjimus ir iššovė dešimtis šūvių panaudodamas tris teisėtai įsigytus šaunamuosius ginklus – graižtvinį, lygiavamzdį šautuvą ir pistoletą.
R. Westmanas mirė nuo sau paties padarytos šautinės žaizdos – o federalinės institucijos teigia, kad šį atvejį tiria kaip galimą vidaus terorizmą ir neapykantos nusikaltimą, nukreiptą prieš katalikus.
„Kalbant apie mano motyvus, paskatinusius mane įvykdyti šį išpuolį, negaliu nurodyti konkretaus tikslo. Tai tikrai nebuvo rasizmas ar baltųjų viršenybė, – įrašyta R. Westmano užrašų knygelėje, kuri buvo parodyta jo dabar jau pašalintame „YouTube“ kanale. -Nenoriu to daryti, kad skleisčiau kokią nors žinią. Darau tai, kad patenkinčiau save. Darau tai, nes esu sergantis.“
Vaizdo įraše matomas taikinys su Jėzaus atvaizdu ir žurnalų apie ginklus bei šaudymą, šaudmenų bei ginklų kolekcija, taip pat antisemitinės žinutės – pavyzdžiui, „6 milijonai nebuvo pakankamai“ (aliuzija į Holokaustą) ir „psichopatinis žudikas“. Viename žurnale buvo užrašyta „nužudyk Donaldą Trumpą“.
R.Westmanas anksčiau lankė Apreiškimo bažnyčią, o prieš išeidama į pensiją 2016 m., penkerius metus čia dirbo ir jo motina.
„GoFundMe“ svetainėje Endre giminaičiai rašo, kad jis atsigauna „supamas artimųjų ir geriausios medicinos komandos“, bet jo laukia „ilgas kelias“.
Tarp sužeistųjų yra 12-metė Sophia Forchas, kuriai buvo atlikta skubi operacija ir kuri atsigauna intensyviosios terapijos skyriuje.
Žurnalas „People“ taip pat pranešė, kad 10-metis Westonas Halsne pasakojo, kad jo draugas Victoras jį apsaugojo ir buvo nušautas – o 15 sužeistųjų yra vaikai ir trys aštuoniasdešimtmečiai parapijiečiai.
Parengta pagal „People“.