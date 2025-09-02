Baisi slaugytojos patirtis: į intensyvios terapijos skyrių, kuriame dirbo, atvežė jos pačios dukrą

Remiantis „GoFundMe“ lėšų rinkimo kampanijos organizatoriais ir parapijos pareigūnais, Sophia Forchas yra viena iš 18 žmonių, kurie buvo sužeisti bažnyčioje, kur 23-ejų metų Robinas Westmanas per rytines mišias rugpjūčio 27 d. atidengė ugnį pro bažnyčios langus, nužudydamas 8-metį ir 10-metį.
Penkiolika iš sužeistųjų yra vaikai. Mineapolio policijos viršininkas Brianas O'Hara nurodė, kad visi turėtų išgyventi. Taip pat buvo sužeisti trys 80-mečiai parapijiečiai. Policija nurodė, kad R. Westmanas buvo ginkluotas graižtviniu bei lygiavamzdžiu šautuvais ir pistoletu.
Bažnyčia turi mokyklą vaikams nuo ikimokyklinio amžiaus iki aštuntos klasės, kurią lankė Sophia ir jos jaunesnysis brolis. Sophia per išpuolį buvo sunkiai sužeista.
Skelbiama, kad, kad Sophios motina yra vaikų intensyviosios terapijos slaugytoja ir atvyko į darbą nežinodama, kad buvo užpulta jos vaikų mokykla – ir kad jos dukra yra sunkiai sužeista.
Mergaitei buvo atlikta skubi operacija, ir ji šiuo metu sveiksta intensyviosios terapijos skyriuje.
„Jos kelias bus ilgas, neaiškus ir nepaprastai sunkus, bet ji yra stipri ir nėra viena“, – teigiama „GoFundMe“ kampanijos aprašyme.
Sophios brolis taip pat buvo patekęs į šaudynes. „Nors jis fiziškai nenukentėjo, traumos, patirtos matant tokį siaubingą įvykį ir žinant, kad jo sesuo buvo sunkiai sužeista, yra kažkas, ko joks vaikas neturėtų patirti“, – teigiama pranešime.
